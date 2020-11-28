9 فوائد.. دراسة تكشف عن عشبة يونانية تحمي من السرطان وتنسف الدهون

كشفت دراسة يونانية جديدة، أن يعتبر إكليل الجبل، بالإضافة إلى الكركم، من أقوى مضادات الأكسدة في الطبيعة.





وحسب موقع "informer"، أن من المعروف أنه في العصور القديمة كان الطلاب يضعون هذا النبات على رؤوسهم أثناء التعلم ، معتقدين أنه يحفز التركيز والذاكرة.





إكليل الجبل غني بالمغذيات التي تعتبر بالغة الأهمية لصحة الجسم، وخصائصه العلاجية تكون أقوى عند استخدامها في شكل شاي.





أوراق إكليل الجبل غنية بالبيتا كاروتين، وفيتامين أ، وفيتامينات ب 1، ب 2، ب 3، ب 6 و ب 12، البيوتين، وكذلك فيتامينات ج، د، هـ، ك.





1- إزالة السموم





يعتبر هذا النبات من أقوى مضادات الأكسدة خاصة عند تناوله مع الكركم.





2- الوقاية من السرطان





كما يوصى به كشكل من أشكال الوقاية من سرطان الثدي وسرطان القولون وكذلك سرطان الجلد.





3- صحة الدماغ





هذا النبات مهم بشكل خاص للحفاظ على صحة الدماغ لأنه يمنع بنجاح إضعاف وظائف الدماغ.





4-علاج اضطرابات المعدة





يعتبر الروزماري أيضًا علاجًا جيدًا لمشاكل المعدة - تقلصات ، متلازمة الأمعاء العصبية، دورات الحيض المؤلمة، وكذلك لتخفيف الصداع.





5- مضاد للالتهابات





خلال فترة البرد أو الأنفلونزا، يوصى بإكليل الجبل، بسبب تأثيره المضاد للالتهابات ، لحماية وعلاج أعضاء الجهاز التنفسي والتهاب الحلق.





6- محاربة التوتر





يعتبر شاي الروزماري حليفًا ممتازًا في مكافحة الإجهاد ، لأنه يخفض بنجاح مستوى الكورتيزول (هرمون التوتر) في الجسم.





7- تعزيز الدورة الدموية





إذا كنت تعاني من مشاكل في ضغط الدم أو فقر الدم أو ضعف الدورة الدموية ، فإن كوبًا واحدًا من شاي إكليل الجبل يوميًا يكفي للشعور بالراحة بعد بضعة أسابيع.





8- خسارة الوزن





يحسن شاي الروزماري عملية الهضم ويشجع على استخدام أهم المكونات في الطعام. لذلك يوصى باستخدامه كرفيق لا غنى عنه في فترة الصيام أو اتباع نظام غذائي صارم لفقدان الوزن.





9- يمنع تساقط الشعر





إذا كنت تعاني من داء الثعلبة ، أي - فقد الشعر في أجزاء معينة من الرأس ، أو كان شعرك رقيقًا ببساطة ، يمكن أن يساعدك تدليك فروة الرأس بزيت إكليل الجبل أو الشطف بالشاي من هذا النبات.