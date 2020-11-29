فخر الأزهر.. قصة ياسمين هاشم صاحبة لقب أفضل معلمة بالوطن العربى.. شاهد



قصص نجاح تم تحقيقها على أرض الواقع لفتيات وسيدات أسوان ليكن دائماً مثالا مشرفا ونموذجا يحتذى به فى الكفاح والمثابرة والعزيمة والإصرار، وهذا يعتبر دائمًا شعار للمرأة الأسوانية والمصرية التى تثبت جدارتها فى تحمل المسئولية والحصول على أعلى الأوسمة والجوائز فى المسابقات المختلفة التى يشاركن فيها.





وفى سبيل ذلك تلقي "صدى البلد" قصة نجاح جديدة تسطرها امرأة أسوانية نفتخر ونعتز بها ابنة الأزهر الشريف وهى ياسمين هاشم مسئول اللياقة البدنية بقسم التربية الرياضية بمنطقة أسوان الأزهرية، ومعلمة التربية الرياضية بمعهد فتيات النزل الإعدادى الثانوى لحصولها على المركز الأول في مسابقة أفضل معلمة للتربية البدنية بالوطن العربي ممثلة عن الأزهر الشريف فى النسخة الثانية من مؤتمر رياضة المرأة العربية، والتي سجلت فيها أكثر من ألفين معلمة للتربية البدنية من جميع الدول العربية .





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وتضرب لنا ياسمين هاشم نموذجًا جديدًا يحتذى به فى التصميم والعزيمة للشباب والمرأة وحافز لاستغلال مهاراتهم وطاقاتهم وأفكارهم للحصول على المراكز المتقدمة المشرفة الذى رفعت فيه أسم بلدها أسوان ووطنها الغالى مصر ليرفف فى مقدمة المتنافسين على جميع الدول العربية الصديقة لتثبت بأن الإرادة والعزيمة هما مفتاح النجاح.







وقد تم تكريم ياسمين هاشم عن فوزها بهذا المركز من قبل الإتحاد العربي للثقافة الرياضية المنظم للمؤتمر في حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عماد البنانى، وزير الشباب والرياضة الأسبق، والدكتور أشرف محمود، رئيس الاتحاد المصرى والعربى للثقافة الرياضية، والدكتور محمود سيد هاشم، مدير المؤتمر.

ويأتي هذا الفوز تتويجًا لدعم ومجهودات وتوجيهات مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة محمد منير، والموجه الأول للتربية الرياضية، وكذا لماهر عرابي .



وفى هذا الإطار قدم فضيلة الشيخ أحمد عبدالحميد رئيس منطقة أسوان الأزهرية، ومحمود أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب خالص التهانى القلبية لياسمين هاشم لتفوقها ونجاحها المبهر فى هذه المسابقة لتقدم رسالة سامية من النجاح والتفوق رغم قوة المتنافسين معها، لتجعل لأسوان مكانة متقدمة ومتميزة بين دول وطننا العربى.

هذا وكان قد قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بأنه إستعدادًا لتوجية دعوة اللجنة المتخصصة من خلال وزارة الصحة للبدء في زراعة الكلي بمستشفي أسوان الجامعي تم عقد إجتماع تحضيري برئاسة الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كليه الطب ومدير برنامج زراعة الكلي بالمستشفي الجامعي وذلك لدراسة مدي جاهزيتها لتنفيذ ذلك بحضور الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات أسوان الجامعية .





وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أن ذلك يأتى في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لوزارة التعليم العالي من أجل رفع كفاءة المستشفيات الجامعية والعمل على تخفيف العبء عن كاهل مرضي الكلي بأسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.





وفى نفس السياق أضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب بأنه جاري تطوير قسم المسالك إستعدادًا لإجراء عمليات زراعة الكلي بالمستشفي الجامعي.





وأوضح الدكتور محمد الدهشورى بأنه شهد الإجتماع أعضاء قسم المسالك وأعضاء قسم أمراض الكلي وقسم الباثولوجيا الأكلينيكية وقسم التخدير ووحدة الجوده ووحدة مكافحة العدوي وقسم الأشعة التشخيصية وتم تدريب فريق العمل بالمستشفيات الكبرى المتخصصة مثل مركز الدكتور محمد غنيم بالمنصورة وذلك لإعداد القوة البشرية المؤهلة علميًا وطبيًا وإداريًا .





وتابع عميد كلية الطب بأسوان بأنه تم العمل علي توفير كافة الإمكانيات اللازمه من أجهزه ومعامل وغرف عمليات عنايه مركزه بعد إجراء جراحات حالات زراعة الكلي وأهم الإستعدادت لإستقبال اللجنه المنوط بها منح التراخيص للبدء في زراعة الكلي بمستشفي أسوان الجامعي.





وأكمل الدهشورى أن هذا التوجة يأتي لحل مشاكل مرضي الفشل الكلوي اللذين يترددون علي وحدات الغسيل الكلوي بالمحافظه ومحافظات الصعيد المجاورة .





فيما أشار الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعي بأنه الاجتماع تناول عرض جميع المتطلبات اللازمه لإجراء عمليات زراعة الكلي بالمستشفي الجامعي بأسوان والتي لها أثر كبير علي المريض والأسرة من الناحيه الصحية والاجتماعية والإقتصادية من حيث أن مريض الفشل الكلوي يتوقف عن العمل مما يؤثر علي دخل الأسره.





كما أنه يكلف الدوله أعباء إقتصادية كبيرة خلال فترة المرض، وتعد عمليات زراعة الكلي أقل تكلفة للمريض من تكلفة الغسيل بل تجعله قادر على العمل والإنتاج والتحسن تدريجيا والقيام بممارسة مهامه في حياته بشكل أفضل.





وكان قد قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بأنه قامت اللجنة المنوطة بالتحول الرقمي بزيارة المستشفي الجامعي للوقوف علي إمكانيات المستشفي في مختلف الاقسام والعمل علي تحويلها إلى مستشفي ذكية وذلك بحضور الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ، والدكتور أشرف معبد مدير المستشفيات الجامعي .





وأضاف أحمد غلاب بأن ذلك يأتى في إطار تنفيذ توجهات الدولة وزارة التعليم العالي والبحث العالي وقطاع المستشفيات الجامعية والعمل علي سرعة تنفيذ خطة الدولة لتحويل المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات ذكية .