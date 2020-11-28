بزوغ تاريخ لأمريكا جديد .. بايدين والأمن القومي

يتحرك الرئيس المنتخب جو بايدن لملء فريق الأمن القومي التابع له بمجموعة من التعيينات في المناصب العليا التي تشير إلى نيته التنصل من عقيدة "أمريكا أولًا" لإدارة ترامب. تمثل الاختيارات الستة التي تم الإعلان عنها انهم جميعهم تقريبًا من خريجي إدارة أوباما ، تحولًا أساسيًا بعيدًا عن سياسات الرئيس دونالد ترامب واختيار الموظفين. كما أنها تشير إلى عودة إلى نهج أكثر تقليدية لعلاقات أمريكا مع بقية العالم وتعكس وعود بايدن الانتخابية بجعل وزارته تعكس تنوع السكان الأمريكيين. عند اختيار قدامى المحاربين في السياسة الخارجية ، يسعى بايدن إلى قلب حرب ترامب على ما يسمى بـ "الدولة العميقة" التي شهدت نزوحًا جماعيًا للمسؤولين المحترفين من الحكومة. سيرشح مستشاره القديم أنتوني بلينكين ليكون وزيرًا للخارجية ، والمحامي أليخاندرو مايوركاس ليكون وزير الأمن الداخلي ، ليندا توماس جرينفيلد لتكون سفيرة لدى الأمم المتحدة ، جيك سوليفان ليكون مستشاره للأمن القومي ، أفريل هينز ليكون رئيس الاستخبارات الوطنية، ووزير الخارجية السابق جون كيري ليكون مبعوثه بشأن تغير المناخ. تشير الخيارات أيضًا إلى أن بايدن يعتزم الوفاء بوعود الحملة الانتخابية بأن تعكس حكومته تنوع السكان الأمريكيين مع جرينفيلد ، وهي امرأة سوداء ، على رأس البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ومايوركاس ، المحامي الكوبي الأمريكي الذي سيكون أول لاتيني يقود الأمن الداخلي. وقالت المرحلة الانتقالية في بيان: إنهم "قادة متمرسون وخضعوا لاختبار الأزمات ومستعدون لبدء العمل في اليوم الأول". "سيبدأ هؤلاء المسؤولون في العمل فورًا لإعادة بناء مؤسساتنا وتجديد القيادة الأمريكية وإعادة تصورها للحفاظ على سلامة الأمريكيين في الداخل والخارج ، ومعالجة التحديات المحددة في عصرنا - من الأمراض المعدية إلى الإرهاب والانتشار النووي والتهديدات السيبرانية والمناخ يتغيرون." مضى بايدن قدمًا في خطط لملء حكومته حتى في الوقت الذي يرفض فيه ترامب الاعتراف بالهزيمة في انتخابات 3 نوفمبر ، وتتبع تحديات قانونية لا أساس لها في العديد من الولايات الرئيسية وعمل على إحباط العملية الانتقالية. إن مخاطر الانتقال السلس مرتفعة بشكل خاص هذا العام لأن بايدن سيتولى منصبه وسط أسوأ جائحة منذ أكثر من قرن ، والذي سيتطلب على الأرجح استجابة حكومية كاملة لاحتوائه. ولعل أشهرهم هو كيري ، الذي جعل تغير المناخ أحد أولوياته القصوى أثناء عمله كوزير خارجية لأوباما. قال كيري: "سيكون لأمريكا قريبًا حكومة تتعامل مع أزمة المناخ على أنها تهديد الأمن القومي الملح". "أنا فخور بالشراكة مع الرئيس المنتخب وحلفائنا والقادة الشباب لحركة المناخ لتولي هذه الأزمة كمبعوث الرئيس للمناخ". وسيكون

سوليفان ، الذي يبلغ من العمر 43 عامًا وسيكون أحد أصغر مستشاري الأمن القومي في التاريخ ، كان أحد كبار مساعدي وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون قبل أن يصبح مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن. وقال إن الرئيس المنتخب "علمني ما يلزم لحماية أمننا القومي على أعلى مستويات حكومتنا". قال سوليفان: "الآن ، طلب مني العمل كمستشار للأمن القومي". "في الخدمة ، سأفعل كل ما في وسعي للحفاظ على أمن بلدنا." المناصب التي سيشغلها كيري وسوليفان وهاينز لا تتطلب تأكيد مجلس الشيوخ.

عمل بلينكين ، 58 عامًا ، كنائب لوزير الخارجية ونائب مستشار الأمن القومي خلال إدارة أوباما وله علاقات وثيقة مع بايدن. وعند ترشيحه فسيكون قوة رائدة في محاولة الإدارة القادمة لإعادة صياغة علاقة الولايات المتحدة مع بقية العالم بعد أربع سنوات شكك فيها الرئيس دونالد ترامب في التحالفات القديمة. شارك بلينكين مؤخرًا في إيجاز حول الأمن القومي مع بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس ، وألقى بثقله علنًا في قضايا السياسة الخارجية البارزة في مصر وإثيوبيا. سيرث بلينكن قوة عاملة وظيفية محبطة ومستنزفة بشدة في وزارة الخارجية. أبدى وزيرا خارجية ترامب ، ريكس تيلرسون ومايك بومبيو ، مقاومة ضعيفة لمحاولات الإدارة لتدمير الوزاره، والتي أحبطت فقط من خلال تدخل الكونغرس. على الرغم من أن الوزارة أفلتت من التخفيضات الهائلة المقترحة لأكثر من 30٪ في ميزانيتها لمدة ثلاث سنوات متتالية ، فقد شهدت عددًا كبيرًا من المغادرين من الرتب العليا والمتوسطة المستوى الصاعدة ، والتي اختار العديد من الدبلوماسيين منها التقاعد أو مغادرة الأجانب. الخدمة بالنظر إلى الآفاق المحدودة للتقدم في ظل إدارة يعتقدون أنها لا تقدر خبراتهم. تخرج بلينكن من جامعة هارفارد وكلية الحقوق بجامعة كولومبيا ووجود ديمقراطي في السياسة الخارجية لفترة طويلة ، وقد تحالف مع العديد من كبار مسؤولي الأمن القومي السابقين الذين دعوا إلى إعادة استثمار كبير في الدبلوماسية الأمريكية والتركيز مجددًا على المشاركة العالمية. قال بلينكين لوكالة أسوشييتد برس في سبتمبر 2020: "الديمقراطية تتراجع في جميع أنحاء العالم ، وللأسف هي أيضًا في تراجع في الداخل بسبب قيام الرئيس بأخذ 2 × 4 لمؤسساتها وقيمها وشعبها كل يوم". يعرف أصدقاؤنا أن جو بايدن يعرف من هم. وكذلك يفعل خصومنا. سيظهر هذا الاختلاف في اليوم الأول ". عمل بلينكين في مجلس الأمن القومي خلال إدارة الرئيس كلينتون قبل أن يصبح مديرًا للموظفين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عندما كان بايدن رئيسًا للجنة. في السنوات الأولى من إدارة أوباما ، عاد بلينكين إلى مجلس الأمن القومي وكان مستشار الأمن القومي لبايدن في ذلك الوقت قبل أن ينتقل إلى وزارة الخارجية للعمل كنائب لوزير الخارجية جون كيري. تعهد بايدن ببناء أكثر الحكومات تنوعًا في التاريخ الحديث ، وغالبًا ما يتحدث هو وفريقه عن رغبتهم في أن تعكس إدارته أمريكا. تتم مراقبته لمعرفة ما إذا كان سيصنع التاريخ من خلال ترشيح أول امرأة لقيادة البنتاغون أو وزارة الخزانة أو وزارة شؤون المحاربين القدامى أو أول أمريكي من أصل أفريقي على رأس وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو وزارة الخزانة .

كما أثار قرار الرئيس المنتخب جو بايدن تعيين أمريكي فلسطيني في منصب رئيسي في البيت الأبيض عاصفة من الجدل السياسي. وأعلن أن ريما دودين ستعمل كواحدة من نائبي مدير فريق الشؤون التشريعية ، مما يساعد في تحديد السياسات الرئاسية. الآخر هو شوانزا جوف ، وهو أمريكي من أصل أفريقي. يضيف تعيين ريما دودين ، أحد المخضرمين في واشنطن ، مضمونًا إلى وعود الحملة الانتخابية التي قدمها بايدن في "خطة الشراكة" المكونة من ست صفحات مع المجتمع العربي الأمريكي ، والتي نُشرت في أغسطس 2020، والتي وعد فيها بإلغاء حظر إدارة ترامب للمسلمين و الاعتراف بحقوق الأمريكيين العرب. قال بايدن: "إن الشعب الأمريكي حريص على أن تبدأ إدارتنا في العمل ، وسيساعد المعينون اليوم في دفع جدول أعمالنا وضمان حصول كل أمريكي على فرصة عادلة". "في إدارة بايدن سيكون لدينا باب مفتوح أمام هيل وسيحرص هذا الفريق على أن يتم تمثيل وجهات نظرهم دائمًا في البيت الأبيض." قال رون كلاين ، كبير موظفي البيت الأبيض في بايدن: "يشترك الرئيس المنتخب بايدن ونائب الرئيس المنتخب هاريس في أجندة جريئة من شأنها إعادة بناء دولتنا بشكل أفضل من ذي قبل. سيعمل فريقنا مع الرئيس المنتخب ونائب الرئيس المنتخب لتنفيذ جدول الأعمال هذا وتحقيق النتائج للعائلات الأمريكية ".

وانتقدت الجماعات والمنظمات الموالية لإسرائيل تعيين ريما دودين واتهمتها بمحاولة تبرير "التفجيرات الانتحارية". الادعاء ، الذي دعمه تحريف الحقائق حول التعليقات السابقة التي أدلت بها ، هو انتقاد مشترك موجه ضد الفلسطينيين المعينين في مناصب عامة في الولايات المتحدة ، على أساس الدعم المفترض لحقوق الفلسطينيين. سلطت صحيفة جيروزاليم بوست ، وهي صحيفة إسرائيلية محافظة باللغة الإنجليزية ، الضوء على تعليق زُعم أن دودين أدلت به في عام 2002 قالت فيه لجمهور في لودي ، كاليفورنيا ، أن "المفجرين الانتحاريين هم الملاذ الأخير للأشخاص اليائسين". كما شاركت في مسيرة لدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ، التي تعارض سياسة إسرائيل في سرقة الأراضي من الفلسطينيين ، وإقامة مستوطنات غير قانونية وجني الأرض من أجل الربح. أقرت أكثر من 26 ولاية أمريكية ، بما في ذلك إلينوي ، تشريعات تجعل دعم المقاطعة غير قانوني ويعاقب عليه بعدة طرق. وردًا على تعيين ريما دودين ، قال مقال نُشر على الموقع الإلكتروني للمتطرفة المناهضة للعرب سارة جيلر: "كما كان متوقعًا ، سيكون لليسار الراديكالي المناهض لإسرائيل دور بارز في إدارة جو بايدن المحتملة. ستساعد الفلسطينية الأمريكية ريما دودين ، التي أعربت عن دعمها للتفجيرات الانتحارية ضد الإسرائيليين ، في التفاوض على تشريع لجو بايدن ". كما انتقدت الصحافة اليهودية الموالية لإسرائيل ريما دودين في تغطيتها ، مشيرة إلى مزاعم بأنها "تعمل كعامل تأثير لعمليات الإخوان المسلمين داخل أمريكا". قامت دودين ، التي عملت لسنوات عديدة مستشار للسيناتور ديك دوربين ، وهو ديمقراطي معتدل وشعبي من إلينوي ، على الفور بجعل حسابها على تويتر خاصًا ، على ما يبدو في محاولة لمنع النقاد من غربلة تعليقاتها السابقة واستخدامها لتصويرها كمتطرفه. وأصدر دوربين بيانًا رحب فيه بتعيين دودين في إدارة بايدن ، وأثنى على خدمتها لمنصبه. في رسالة نُشرت على تويتر ، كتب: "متحمسًا لانضمام مديرة المكتب ريما دودين إلى فريق شؤون الرئيس المنتخب بايدن (التشريعي). إنها ذكية وموثوقة وتحظى باحترام الأعضاء على جانبي الممر. ريما هي بالضبط ما يحتاجه رئيسنا الجديد لمساعدته في مجلس الشيوخ ". احتشد سياسيون وأمريكيون عرب بارزون للدفاع عن دودين.

يتمتع Dodin بسيرة ذاتية قوية ، حيث عمل مديرًا لأبحاث Durbin ومساعدًا للجنة القضائية الفرعية لحقوق الإنسان والقانون. كانت أيضًا مستشارة متطوعة لحماية الناخبين في عدد من الحملات السياسية ، بما في ذلك حملة أوباما من أجل أمريكا. وهي زميلة ترومان في الأمن القومي ، وزميلة في مجلس القادة الجدد ، وخريجة أسبن سقراط ، وعضو سابق في مجلس العلاقات الخارجية ، وعضو في جمعية جينكينز هيل ، وهي مجموعة من النساء في السياسة تدعم السياسيات. ولد ريما دودين في الأصل من كاليفورنيا ، وهو خريج جامعة كاليفورنيا وبيركلي وجامعة إلينوي في أوربانا شامبين. ولدت دودين من مهاجرين فلسطينيين يمكن إرجاع أصولهم إلى دورا في فلسطين ، بالقرب من مدينة الخليل التي تحتلها إسرائيل. قال زياد عسلي ، مؤسس فريق العمل الأمريكي من أجل فلسطين ، إن دودين "شقت طريقها من كلية الحقوق إلى النشاط المجتمعي إلى مكتب السيناتور دوربين ، وصولًا إلى البيت الأبيض. رسالة إلى الشباب الفلسطينيين / الأمريكيين العرب: نعم يمكنك ذلك. انتماء واكتسب طريقك بالكفاءة والالتزام. الجدارة تعني النجاح دون إهدار ". قال وارن ديفيد ، رئيس المنظمة الإعلامية العربية الأمريكية: “نحن متحمسون للغاية لتعيين ريما. إن رؤية مسؤول كبير من أصول عربية / فلسطينية في البيت الأبيض تعني الكثير للأميركيين العرب ، الذين تم تهميشهم على مر السنين. نأمل أن لا تكون مثل هذه التعيينات "الاستثناء" بل "القاعدة" فيما يتعلق بالأمريكيين العرب في الخدمة العامة ".



