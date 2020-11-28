ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

كيف خفضت الحكومة عجز الموازنة لـ7.9% بنهاية العام المالي الماضي؟

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:13 م
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
محمد يحيي
تواصل الحكومة الاستمرار في تنفيذ برنامج الاصلاح اما الاقتصادي والمالي بغرض ترشيد واعادة هيكلة الإنفاق العام ورفع كفاءة التحصيل الضريبي  وهو ما انعكس علي تراجع نسبة عجز الموزانة العامة بمعدل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي بعد أن وصل لـ 8.1% بنهاية العام المالي السابق له و 9.7% في عام 2017/2018.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، إن إجمالي نسبة الانفاق  الجاري والاستثماري بما في ذلك باب الفوائد، وصل لـ 23.9% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الماضي، رغم أن الفائض الأولي لموازنة العام السابق مبدئيا 105.8 مليار جنيه  وفقا لبيانات الحساب الختامي الأولية.

اقرأ أيضا:
وعرض التقرير جانبا من الاجراءات الاصلاحية للحكومة والتي تم تنفيذها بغرض رفع كفاءة التحصيل الضريبي و الجمركي، من بنيها التوسع في برامج دمج القطاع غير الرسمي إلي الاقتصاد الوطني من خلال دمج نحو 437.8 ألف شركة خلال العامين الماليين الماضيين و فحص 658 شركة إلكترونيا منها 298 شركة في  العام المالي الماضي  ضمن مشروع الفحص المميكنة للحسابات بضرائب القيمة المضافة.

واشار التقرير إلي أنه تم التصالح في 2808 قضايا ضريبية من بينها 1123 قضية خلال العام المالي الماضي، إذ بلغ عدد المسجلين من الممولين إلي 9.7 مليون ممول ضمن الجهود الخاصة بتوسيع القاعدة الضريبية، بالاضافة لإصدار 1.1 مليون بطاقة ضريبية ذكية خلال العامين الماليين الماضيين منها 506 ألف بطاقة في العام المالي 2019/2020.

ونفذت وزارة المالية 201 برنامجا تدريبيا لتطوير قدرات الموارد البشرية وتم استفادة نحو 2497 موظفا و تزويد 61 مقرا من مقار مصلحة الضرائب العقارية بنظم تكنولوجية حديثة، بالاضافة إلي  الانتهاء من تنفيذ مشروع الاقرار الجمركي الإداري الموحد و تنفيذ مشروع النافذة الواحدة بمصلحة الجمارك و بدء التشغيل الفعلي للمركز اللوجيستي بميناء القاهرة في مارس قبل الماضي و المركز اللوجيستي بميناء بورسعيد في مايو 2019 و المركز اللوجيستي بالعين السخنة في يونيو الماضي.

ونجحت وزارة المالية في تطبيق منظومة لبطاقة الضريبية المركزية علي المستوردين و تنفيذ منظومة الفاتورة الالكترونية لقطاع الأعمال ، بالاضافة لاصدار القانون الخاصة بالاعفاء من مقابل التأخير علي سداد مستحقات الضريبية وتفعيل لجان الطعن الضريبي لسرعة انهاء المنازعات الضريبية وتحصيل مستحقات الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كيف ستحاسب الحكومة التجارة الإلكترونية؟.. وزير المالية يجيب

تقرير حكومي: أول استثمار خارجي ضخم للصندوق السيادي بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار

حصاد عامين من الإنجازات.. رئيس الوزراء: 324 مليار جنيه استثمارات حكومية.. والانتهاء بالكامل من تنفيذ 7320 مشروعا

الحكومة تبدأ إجراءات محاسبة المتهربين ضريبيا.. إحالة 5 محاسبين للنيابة وضوابط لتحصيل الإيرادات العامة

ترشيحاتنا

مشاورات لتسليم محاسب مصري سرق 2 مليون دينار إلى الكويت

وداعا للضغط العصبي .. التعليم تتيح دخول امتحانات الثانوية العامة أكثر من مرة بالدرجة الكاملة

يا نبطشي.. أحمد فهمي يسحب اعتذاره لـ شيكابالا| شاهد

رد وزير الشباب على تجاهل قناة بي إن سبورتس إذاعة السلام الوطني خلال نهائي القرن

الزمالك يستدعي أسامة فيصل وحسام أشرف من منتخب الشباب .. اعرف السبب

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

Advertisements

موقفى منك لن يتغير.. أحمد فهمى يوجه رسالة قوية لـ شيكابالا بشأن صورة مهينة

فايلر يوجه رسالة للنادي الأهلي بعد التتويج بالبطولة الإفريقية

جماهير الزمالك تدعم مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور

واقعة الكلب.. أول تعليق برلماني علي تجاوز جماهير الأهلي بعد كأس إفريقيا

وصمة عار.. رد فعل عنيف من حازم إمام على واقعة شيكابالا | شاهد

بعد واقعة جماهير أهلاوية ضد شيكابالا| الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر

الزمالك يستدعي أسامة فيصل وحسام أشرف من منتخب الشباب .. اعرف السبب

وداعا للضغط العصبي .. التعليم تتيح دخول امتحانات الثانوية العامة أكثر من مرة بالدرجة الكاملة

واقعة الكلب ورفع الحذاء.. اعتذار ثم تراجع| أزمة أحمد فهمى وشيكابالا تشتعل من جديد

مش هقول صح أو غلط .. وزير الرياضة عن تعيين اللواء صفي الدين بسيوني رئيسا للزمالك |فيديو

قلة رباية.. تعليق ناري من أمير طعيمة على واقعة شيكابالا

رئيس مصر المقاصة: الأهلي سرق لقب دورى الأبطال من الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 فوائد.. دراسة تكشف عن عشبة يونانية تحمي من السرطان وتنسف الدهون

دراسة تكشف عن مشروب يطيل ويرطب الشعر

بشال تيريكو.. زوجة مصطفى فهمي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة