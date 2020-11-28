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توك شو

أحمد المسلماني يوضح أسباب توقف برنامجه خلال ثورة يناير

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:29 م
أحمد المسلماني
أحمد المسلماني
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حمزة شعيب
كشف الكاتب السياسي والإعلامي، أحمد المسلمانى عن أسباب عدم ظهوره خلال أيام ثورة 25 يناير وتوقف حلقات برنامجه الطبعة الأولى الذي كان يعرض على قناة دريم، لافتا إلى أنه لم يقدم البرنامج خلال تلك الفترة لقراءة المشهد واكتمال الصورة حتى يستطيع أن يقدم تحليلا دقيقا وعميقا للأحداث.

وأضاف "المسلماني" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن رسالته الفكرية تحتم عليه أن يتعامل بخلق وأن يتأكد من كل معلومة قبل أن يقدمها للمشاهد، وألا يأخذ موقف أو قرار بدون اكتمال الصورة، مشيرا الى أنه أن لا يبدي رأيا أفضل من أي يبدئ رأيا خطأ.

وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة كان موجودا وقريبا من السياسة خلال فترة أحداث يناير أكثر من عمله بالتحليل السياسي، لافتا إلى أن مؤسسات الدولة عجزت خلال تلك الفترة في فهم ما يحدث ففضل أن يقرا المشهد بعناية قبل أن يقدم تحليله السياسي.

وأوضح أن توقف برنامجه خلال ثورة يناير لم يكن هروبا ولا ركوبا للموجه أو انتظار الطرف المنتصر للانضمام له بقدر ما كان لقراءة المشهد بتمعن لتقديم معلومة دقيقة.

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