أحمد المسلماني: زويل صاحب الفضل في ظهور برنامج الطبعة الأولى

كشف الكاتب السياسي والإعلامي أحمد المسلماني، عن سبب ظهوره وتقديمه لبرنامجه السياسي "الطبعة الأولى"، والذي كان يعرض من قبل على قناة "دريم"، لافتا إلى أن تقديمه لهذا البرنامج كان فيه حظ وتوفيق كبير.





وأضاف "المسلماني" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن السبب الرئيسي في تقديمه لهذا البرنامج، كان نتيجة العلاقة الوثيقة التي كانت تجمعه بالعالم المصري الراحل الدكتور أحمد زويل، والذي كانت تجمعه علاقة صداقه مع رجل الأعمال أحمد بهجت الذي كان متابعا لكتاباته في الأهرام.





وأشار إلى أن الدكتور زويل كان سببا رئيسيا وصاحب الفضل في ظهور برنامج الطبعة الاولى، مشيرا إلى أن رجل الأعمال أ حمد بهجت كان مصرا في بداية الأمر على أن تكون مدة الحلقة ساعة كاملة، إلا أنه أصبح نصف ساعة فقط نظرا لأنه لا يمتلك الطاقة الفكرية التي تمكنه من تقديم معلومات دقيقة ومتاقشات فكرية جادة أكثر من تلك المدة.





وتطرق المسلماني إلى بداياته في العمل البحثي والفكري، لافتا إلى أن دراسته في كلية الإقتصاد والعلوم السياسية هى التي وضعت فيه تلك النواة، من خلال العديد من الأساتذة الذين شجعوه ونموا فيه تلك الموهبة البحثية.





وأضاف أنه التحق بمركز الأهرام خلال فترة دراسته بالكلية، وسافر خلال فترة تواجده في الاهرام ما لا يقل عن 10 مرات لإلقاء دراسات بحثية في عدد من دول العالم، معربا عن تقديره للعديد من الأساتذة والباحثين الذين شجعوه ودربوه في مقدمتهم الدكتور محمد سيد سعيد.