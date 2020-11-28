افتتاح مبدئي لقاعة عرض جديدة لـ"ضي" على هامش مهرجان "ما بعد الكورونا"

افتتح الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، والناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، قاعة عرض جديدة للأتيليه بالمهندسين، ضمت الأعمال الفنية المشاركة بمهرجان "ما بعد الكورونا".





حضر الافتتاح عدد من الفنانين والنقاد والشخصيات العامة والعربية والشباب والصحفيين، وأحيت حفل الافتتاح الفنانة الشابة علياء الباسوسي.





وأثني الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق على مجهود "ضي" كمؤسسة مدنية فى مجال الفن التشكيلي، مشيدا بالتنظيم الجيد للمهرجان وقاعة العرض الجديدة.





وزير الثقافة الأسبق يعلن أسماء الفائزين بجوائز مهرجان "ما بعد الكورونا"





كان الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق رئيس مهرجان "ما بعد الكورونا"، أعلن مساء اليوم السبت، أسماء الفائزين بجوائز مهرجان "ضي" للفن التشكيلي والشعر والقصة والموسيقى، وقيمتها ٧٥٠ ألف جنيه.





فى مجال القصة القصيرة حصلت على الجائزة الأولي وقيمتها ٧٠ ألف جنيه، عزة ديابح عن مجموعتها "الثلث الأخير من الليل"، وحصل على الجائزة الثانية وقيمتها ٥٠ ألف جنيه، رابح محمود عن مجموعته "مماليك ولكن"، فيما فاز بالجائزة الثالثة السيد فهيم عن مجموعته "علي حافة الدنيا" بقيمة 30 ألف جنيه.





وفى مجال الشعر فاز بالجائزة الأولي وقيمتها ٧٠ ألف جنيه إبراهيم البجلاتي عن ديوانه "شاي وبرتقال وأجنحة خضراء"، وحصلت على الجائزة الثانية وقيمتها ٥٠ ألف جنيه سناء مصطفي عن ديوانها "لما اطمأن الماء لي"، وحصد الجائزة الثالثة وقيمتها ٣٠ ألف جنيه ديوان "أجنحة للإقامة الجبرية" للشاعر تامر الهلالي.





وفيما تم حجب جائزة الموسيقي الأولى، فاز بالجائزة الثانية وقيمتها ٥٠ ألف جنيه "مناصفة" محمد حسين ووسام أشرف، وفاز بالجائزة الثالثة وقيمتها ٢٠ ألف جنيه أسماء محمد ياسين.





وحصل على جوائز الفن التشكيلي، فى التصوير والرسم فارس أحمد فارس الجائزة الأولى بقيمة ٤٠ ألف جنيه، ومحمد التهامي الجائزة الثانية بقيمة ٣٠ ألف جنيه، وحصل على الجائزة الثالثة عبد الله حماس بقيمة ٢٥ ألف جنيه، وحصل على الجائزة الرابعة عاطف أحمد بقيمة ٢٠ ألف جنيه، ونال الجائزة الخامسة أحمد سليمان بقيمة ١٥ ألف جنيه، وحصد الجائزة السادسة محمد الرباط بقيمة آلاف جنيه، ومنحت السابعة لأحمد شعبان بقيمة ١٠ آلاف جنيه.





وفى فرع النحت، حصل على الجائزة الأولى أحمد سعيد بقيمة ٤٠ ألف جنيه، والثانية رمضان خميس بقيمة ٣٠ ألف جنيه، والثالثة كمال السماك بقيمة ٢٠ ألف جنيه، والرابعة محمد الصياد بقيمة ١٥ ألف جنيه.





وحصل على جائزة الخزف الأولي سلمي الجندي بقيمة ٢٠ ألف جنيه، والثانية إراهيم صابر بقيمة ١٥ ألف جنيه، والثالثة عمار سعيد بقيمة ١٠ آلاف جنيه.