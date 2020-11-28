حزب الحرية المصري: زيارة الرئيس لجنوب السودان تأكيد لزيادة التعاون المشترك

قال النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، والأمين العام لحزب الحرية المصرى، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم إلى دولة جنوب السودان، ومباحثاته فى جوبا مع نظيره الرئيس سلفا كير، تؤكد زيادة التعاون المصري مع الدولة الشقيقة، وتعكس تعزيز التعاون المشترك نحو الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين في المجالات المختلفة.





وأكد أحمد مهنى، أن التعاون بين البلدين لم يكن وليد اللحظة فهناك تعاون مشترك وكان هناك مناورات عسكرية خلال الفترة السابقة مع القوات السودانية تثبت أن هناك بُعد نظر ورؤية استراتيجية محورية وضرورية، مضيفا أن جنوب السودان لديها ثروات بترولية وتحتاج للاستقرار والاستثمار وهو ما يمكن أن تساهم فيه مصر خلال الفترة المقبلة.





وأشار "مهنى"، إلى أن هناك ترابطا تاريخيا بين مصر وجنوب السودان، ووحدة نهر النيل والموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، مضيفا أن اللقاء يؤكد حرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع جنوب السودان في كافة الملفات.





ونوه الى أن مصر فى عهد الرئيس السيسي تولي أهمية كبرى للقضية الإفريقية والعودة إلى إفريقيا و الحرص على تحقيق وأمن واسقرار في جنوب السودان ومنطقة القرن الإفريقي.





وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم إلى أرض الوطن بعد زيارة أجراها إلى دولة جنوب السودان، حيث وصف الرئيس السيسى، مباحثاته اليوم فى جوبا مع رئيس جنوب السودان سلفا كير بأنها مباحثات ثنائية معمقة ومثمرة، عكست توافر الإرادة السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جمهورية جنوب السودان، أن مباحثاتهما تناولت تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التطورات الجارية فى منطقة القرن الأفريقى وشرق أفريقيا ذات الأهمية الاستراتيجية، وكيفية العمل على احتواء تداعياتها المحتملة على المنطقة. حيث توافقا على تنسيق جهودنا المشتركة بما يحقق أمن واستقرار المنطقة، ويحافظ على مصالح شعوب الإقليم في إطار من الشفافية والمصلحة المشتركة.