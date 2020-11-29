3 طرق لوضع المياه في ردياتير السيارة

2- عند إضاءة اللمبة الخاصة بالحرارة في تابلوه السيارة، بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه في الردياتير ونقصانها، يجب تزويد المياه في الردياتير، والمحرك ساخن ، مع إطفاء السيارة قليلا حتى تهدأ بعد ذلك قم بتدويرها مرة أخرى ووضع المياه حتى لا تتسبب في ضرر للمحرك أو ما يسمي براس المحرك وش سلندر.







ويستسهل العديد من السائقين، بتزويد الردياتير بالمياه العادية، وهذا يسبب العديد من المشاكل فى محرك السيارة والردياتير لاحتوائها على نسبة كبيرة من الأملاح التي تتراكم على السطح الملامس للرادياتير وتسبب في تأكله بمرور الوقت .



بالإضافة إلى إصابة الردياتير بالصدأ نظرًا لتفاعل المياه مع النحاس أو الحديد، بالاضافة الى ان درجة غليان المياه العادية في أقصى درجاتها يجب لا تتعدى 100 درجة مئوية، ولذلك نلجأ للمياه المعالجة كميائيا والمعروفة باسم المياه الملونة .



ولكل نوع من الأنواع مياه الردياتير الملونة مزاياه وعيوبه والتي تتناسب مع بعض السيارة ولا تناسب الأخرى، ولذلك نتعرف على مميزات وعيوب المياه الحمراء والخضراء .



