3 طرق لوضع المياه في ردياتير السيارة

نقص المياه في الردياتير من أهم المشاكل التي تواجه أصحاب السيارات، وتصل إلى تلف او فقدان محرك السيارة بالكامل.
وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد "كيفية وضع المياه في الردياتير بطريقة صحيحة .
1-يجب فحص مياه الردياتير في الصباح الباكر، قبل تشغيل المحرك وضبط مستوى المياه داخل السيارة حتى لا يتعرض الموتورو لأي أذى أو تلف ، مع تزويد المياه في حالة نقصانها قبل تشغيل المحرك .
وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد "كيفية وضع المياه في الردياتير بطريقة صحيحة .
1-يجب فحص مياه الردياتير في الصباح الباكر، قبل تشغيل المحرك وضبط مستوى المياه داخل السيارة حتى لا يتعرض الموتورو لأي أذى أو تلف ، مع تزويد المياه في حالة نقصانها قبل تشغيل المحرك .
2- عند إضاءة اللمبة الخاصة بالحرارة في تابلوه السيارة، بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه في الردياتير ونقصانها، يجب تزويد المياه في الردياتير، والمحرك ساخن ، مع إطفاء السيارة قليلا حتى تهدأ بعد ذلك قم بتدويرها مرة أخرى ووضع المياه حتى لا تتسبب في ضرر للمحرك أو ما يسمي براس المحرك وش سلندر.
3- عند تزويد المياه في الردياتير ، والمحرك ساخن جدا حتى وصول المياه لدرجة الغليان في هذه الحالة يجب عدم فتح غطاء قربة المياه حتى هدوء السيارة مع وضع جوانتي ، او قطعة قماش على اليد حتى لا تتعرض للحرق ثم بعد ذلك فتح الغطاء بالتدريج لتفريغ ضغط الهواء المتواجد بداخلها ، وفي حالة وصول الموترو لمرحلة التبريد الكامل من الممكن وضع المياه دون تشغيل المحرك ، ثم اسحب الهواء المتواجد بداخل القربة .
ويستسهل العديد من السائقين، بتزويد الردياتير بالمياه العادية، وهذا يسبب العديد من المشاكل فى محرك السيارة والردياتير لاحتوائها على نسبة كبيرة من الأملاح التي تتراكم على السطح الملامس للرادياتير وتسبب في تأكله بمرور الوقت .
بالإضافة إلى إصابة الردياتير بالصدأ نظرًا لتفاعل المياه مع النحاس أو الحديد، بالاضافة الى ان درجة غليان المياه العادية في أقصى درجاتها يجب لا تتعدى 100 درجة مئوية، ولذلك نلجأ للمياه المعالجة كميائيا والمعروفة باسم المياه الملونة .
ولكل نوع من الأنواع مياه الردياتير الملونة مزاياه وعيوبه والتي تتناسب مع بعض السيارة ولا تناسب الأخرى، ولذلك نتعرف على مميزات وعيوب المياه الحمراء والخضراء .
بالإضافة إلى إصابة الردياتير بالصدأ نظرًا لتفاعل المياه مع النحاس أو الحديد، بالاضافة الى ان درجة غليان المياه العادية في أقصى درجاتها يجب لا تتعدى 100 درجة مئوية، ولذلك نلجأ للمياه المعالجة كميائيا والمعروفة باسم المياه الملونة .
ولكل نوع من الأنواع مياه الردياتير الملونة مزاياه وعيوبه والتي تتناسب مع بعض السيارة ولا تناسب الأخرى، ولذلك نتعرف على مميزات وعيوب المياه الحمراء والخضراء .