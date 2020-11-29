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رياضة

كلوب يرد على غضب محمد صلاح من استبداله في مباراة ليفربول وبرايتون

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:25 ص
صدى البلد
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محمد سمير
قلل مدرب ليفربول يورجن كلوب، من حادثة شعور مهاجمه محمد صلاح بالغضب بعد استبداله في الشوط الثاني من لقاء الفريق أمام برايتون 1-1 أمس السبت، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وسجل صلاح هدفا في الشوط الأول ألغاه الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو بداعي التسلل، قبل أن يتم استبداله بمنتصف الشوط الثاني، ويدخل مكانه السنغالي ساديو ماني.
 
وبدت معالم الغضب واضحة على وجه صلاح عند استبداله، وتجاهل كلوب لدى خروجه من الملعب، وجلس على مقاعد البدلاء ومعالم الامتعاض جلية على وجهه.
 
وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" عقب انتهاء اللقاء: إذا كان مو يبتسم وهو يغادر الملعب، فحينها يكون هناك أمر غير صائب، يجب أن نكون حذرين، إنه لا يحب ذلك، لكن هكذا هو الأمر".
 
وتحدث كلوب عن قرارات الحكم بالاستعانة بتقنية الفيديو والتي ألغت لفريقه هدفين واحتسبت لبرايتون ركلتي جزاء سجل منها هدفا واحدا.
 
وقال المدرب الألماني: "تحاولون إيجاد العناوين، الحكم أطلق صافرته، تحاولون دائما في كل مرة، اليوم أقول إنها ليست ركلة جزاء، ماذا تريدون مني أن أقول؟ قلت إنها ركلة جزاء بعدما أطلق الحكم صافرته، وبعد مشاهدتي للقطة".
 
وأضاف: "لا يمكنني أن أكون أكثر فخرا من الشبان للطريقة التي لعبوا بها اليوم، عانينا قليلا في نصف الساعة الأول مع الخط الخلفي الجديد، لأننا لم نعد إلى العمق بالوقت المناسب، قمنا بحل المشكلة لكن في الشوط الثاني عانينا من بعض المشاكل مع الطاقة، فيما يتعلق بالأهداف، كنا مميزين، هدف صلاح كان رائعا، رأسية ماني كانت مميزة، إنها أوقات صعبة


وسقط فريق ليفربول في فخ التعادل امام منافسه برايتون بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التى أقيمت على ملعب فالمر ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وسجّل هدف فريق ليفربول الاول دوجو جوتا من داخل منطقة الجزاء بعد أن أطلق تسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.

وسجل ساديو ماني هدفًا إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل في الدقيقة 85 من عمر اللقاء . 

وتعادل فريق برايتون من ضربة جزاء في الدقيقة 92 من عمر اللقاء عن طريق باسكال جروس .
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