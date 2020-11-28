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رياضة

توتر العلاقة بين صلاح وكلوب.. الفرعون يغادر الملعب غاضبا ويرفض مصافحة الألماني.. فيديو

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:12 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
تسبب قرار يورجن كلوب في غضب محمد صلاح، بعدما استبدله بـ ساديو ماني في مباراة ليفربول وبرايتون، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.


وأنفعل صلاح لحظة تغييره بـ ساديو ماني، كما تجاهل مصافحة يورجن كلوب، الذي كان قريبا منه للغاية وقت خروجه.


سقط فريق ليفربول في فخ التعادل امام منافسه برايتون بنتيجة هدف لكل منهما.


وسجّل هدف فريق ليفربول الاول دوجو جوتا من داخل منطقة الجزاء بعد أن أطلق تسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.


وسجل ساديو ماني هدفًا إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل في الدقيقة 85 من عمر اللقاء . 

وتعادل فريق برايتون من ضربة جزاء في الدقيقة 92 من عمر اللقاء عن طريق باسكال جروس .

وفي الشوط الأول 

واحتسب حكم مباراة ليفربول وبرايتون هدفا سجله محمد صلاح لفريق ليفربول في شباك فريق برايتون في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، تسللا على اللاعب المصري. 

ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو الـ"var" للتأكد من صحة الهدف وقرر إلغائه بداعي التسلل. 

وأضاع نيل موباي لاعب فريق برايتون ضربة جزاء في المباراة أمام منافسه ليفربول في الدقيقة 20 من زمن المباراة بعدما سددها برعونة بجوار القائم الأيسر للحارس. 

وكان الحكم احتسب ضربة الجزاء بعد تدخل قوي على أرون كونولي من مدافع ليفربول نيكو ويليامز.

وخرج محمد صلاح ونزل بدلا منه ساديو ماني في الدقيقة 64 من زمن المباراة . 

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول التشكيل على النحو التالي: 

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ويليامز - فابينيو - فيليبس - روبرتسون

الوسط: مينا مينو - ميلنر - فينالدوم

الهجوم: جوتا - فيرمينو - محمد صلاح

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 21 نقطة بينما حيث لعب الريدز 10 مباريات حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراة واحدة. 

ويحتل فريق برايتون المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط جمعهم من انتصارين واربعة تعادلات وأربع خسائر.


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