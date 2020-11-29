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أخبار العالم

الفياضانات تغمر جزيرة سردينيا الإيطالية وسقوط قتلى.. فيديو

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:22 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت وسائل الإعلام الإيطالية، اليوم، بأن الفيضانات فى مقاطعة نورو بجزيرة سردينيا الإيطالية أسفرت عن مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل وفقدان شخص واحد.

وهزت أمطار غزيرة جزيرة سردينيا في وقت مبكر من يوم السبت، مما تسبب في فيضانات وانهيارات طينية، وتحملت مدينة بيتي في نورو العبء الأكبر من العاصفة.

وكشفت صحيفة "لا نوفا ساردينا" عن انقطاع الكهرباء والإنترنت في المدينة حيث تكافح فرق الإنقاذ للتعامل مع الكارثة.

وبحسب ما ورد، عثر بالفعل على أحد السكان المحليين غرقًا في المنزل وقتل آخر في شاحنته المغطاة بانهيار طيني ، ولا تزال جثة امرأة تبلغ من العمر 90 عامًا مفقودة. تم اعتبار شخص آخر في عداد المفقودين أيضًا.

ووفقا للتقرير، أغلقت أنهار من الطين الطرق في جميع أنحاء نورو، مما أجبر السلطات على إغلاق المدارس والمتنزهات. توقعات الطقس تعد بتحسن بعد ظهر يوم الأحد.

في الشهر الماضي ، ضربت الأمطار الغزيرة شمال إيطاليا في منطقة بيدمونت حيث تم عزل بعض القرى وفقد أكثر من 10 أشخاص.
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