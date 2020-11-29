ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قائد إيفرتون: سقطنا في فخ ليدز.. ونحتاج إلى اللعب بشكل أفضل

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:44 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
قال ميسون هولجيت، قائد إيفرتون، إنه يجب على فريقه اللعب بشكل أفضل، بعد سلسلة من العروض المتواضعة، وآخرها الخسارة (1-0) على أرضه أمام ليدز يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

وأوضح هولجيت، الذي ارتدى شارة قيادة إيفرتون لأول مرة، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لا يمكن أن نخوض الموسم بأكمله بالفوز في كل مباراة.. لقد خسرنا بعض المباريات، ونحن غير سعداء بذلك".

وأردف "ندرك أنه يجب اللعب بشكل أفضل، ونحتاج إلى التخلص من عدم الثبات في المستوى".

وكانت المباراة مثيرة، وقام الفريقان بـ38 محاولة على المرمى، لكن العدد الأكبر كان من نصيب ليدز (23 محاولة).

وقال هولجيت "ندرك نوعية المباريات التي يحبها المنافس.. الرقابة اللصيقة واللعب بشراسة والتحرك الكثير، أعتقد أننا سقطنا في هذا الفخ، ولم نكن نرغب في ذلك".

استعاد ليدز يونايتد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بفوز ثمين ومتأخر (1-0) على مضيفه إيفرتون، مساء السبت، في المرحلة العاشرة من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما بين الفريقين حتى الدقيقة (79)، التي شهدت هدف المباراة الوحيد بتوقيع البرازيلي الشاب رافينيا، المنتقل إلى ليدز من صفوف رين الفرنسي في أكتوبر الماضي.

وافتتح رافينيا أهدافه مع الفريق ليقود ليدز لفوز تاريخي بصفته أول فوز له على إيفرتون منذ 1990.

وحرم التسلل إيفرتون من هدف بضربة رأس من ريتشارلسون قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، كما حرم باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد من هدف بداعي التسلل.

ورفع ليدز رصيده إلى 14 نقطة ليتقدم إلى المركز الحادي عشر، بعدما حقق الفوز الأول له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.
وتجمد رصيد إيفرتون، الذي كان يتصدر الدوري في وقت سابق من الموسم، عند 16 نقطة من عشر مباريات، بفارق خمس نقاط عن جاره وغريمه ليفربول، المتصدر وحامل اللقب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ليدز يونايتد يفوز على شيفيلد في الدوري الإنجليزي بهدف قاتل.. فيديو

غياب صلاح.. مانى ضمن قائمة المرشحين لـ أفضل لاعب في الشهر بـ الدوري الإنجليزي

متفوقا على صلاح.. جيمس ماديسون يحصد جائزة هدف الشهر بـ البريميرليج

بمشاركة تريزيجيه .. أستون فيلا يخسر أمام ليدز بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الفرعون يجلس على العرش.. محمد صلاح يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي بهدفه في مان سيتي

إيفرتون يهزم فولهام 3 - 2 في مباراة مثيرة بـ الدوري الإنجليزي.. فيديو

ترشيحاتنا

قائد إيفرتون: سقطنا في فخ ليدز.. ونحتاج إلى اللعب بشكل أفضل

لماذا ينجي الله الأغنياء العصاة من الضيق والكرب.. علي جمعة يجيب.. فيديو

وكيل كاسونجو يعتذر عن الاعتداء على بادجي بعد مباراة الأهلي والزمالك

بريطانيا تحصل على 2 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

شاهد..كواليس حفل مجلس الأهلي لتكريم فريق الكرة بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

محمد الباز: حافظ المرازي أجير ويحتاج إلى طبيب نفسى.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرح شاومي سلسلة Redmi Note 9 الجديدة..ماذا ستختار ؟

بالسعر و المواصفات.. مقارنة بين رينو "ستيب واي" و "سانديرو" 2021 .. صور

عنصرية جديدة.. باريس تتحول إلى كتلة نيران بعد خروج مئات الآلاف للتظاهر| صور