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أخبار البلد

مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية بداية من ديسمبر

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:47 ص
غلق المقاهي
غلق المقاهي
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محمد شحتة
أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية ، على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020 .

وأضاف شعراوي أنه تم عرض مقترحات اللجنة العليا للمحال العامة على مجلس الوزراء وتم مراجعتها ومناقشتها في اجتماعات الحكومة والموافقة عليها.


ووجه شعراوى المحافظات بضرورة التنبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرور على المحال التجارية والمقاهى للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية حرصًاعلى سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.

كما وجّه المحافظات باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة العمل لتخفيف التزاحم، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، وتحديد أعداد العاملين وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية،  تعليقا على مواعيد غلق المحلات  والمطاعم والمقاهي، إن المواعيد الجديدة  تأتي في سبيل جهود الحكومة لتحقيق الانضباط في الشارع والقضاء على الفوضى  والحفاظ على منشآت الدولة والبنية التحتية.

وأضاف ان مواعيد غلق المحلات  تم التوافق عليها في اجتماعات اللجنة العليا المحال العامة بحضور ممثلي كل أطياف الدولة المصرية وحضر ممثلو الغرف التجارية وكافة الوزارات المعنية ".

وتابع خالد قاسم: "جميع المحال العامة التجارية باستثناء المطاعم  تفتح من 7 صباحا وتغلق 11 مساء صيفا والتي 10 مساء شتاء على ان يتم زيادة توقيت الغلق يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية لتغلق 12 صيفا والحادية عشرة شتاء ".

واستطرد خالد قاسم: "المطاعم المتواجدة داخل المولات مستمرة في العمل داخل المولات حتى الثانية عشر مساء  في الشتاء والواحدة صباحا في الصيف ".

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