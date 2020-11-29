احذر.. علامات خطيرة على الجلد تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه عمليًا فيروس كورونا يستطيع أن يدخل الجسم عن طريق الفم أو الأنف أو العين، أما نظريًا ، يستطيع الفيروس أن يظل حيًا على الجلد 8 ساعات، ولكن لا يدخل الجلد إلا إذا لمس شخص، جلد شخص مصاب ثم لمس الأنف أو الفم أو العين.





لا يستطيع أن يدخل الجسم عن طريق الجلد العادي أو الأذن، ولكن إذا أصبح الجلد ساحة لدخول كورونا بظهور بعض الأعراض في الجلد. وأضاف مجدي بدران لـ صدى البلد، أن فيروس كورونا





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- تظهر نتوءات حمراء صغيرة بصورة منتشرة مع بقع حمراء مسطحة متعددة ترتبط بمرض كورونا كوفيد-19 الأكثر حدة.

- احمرار بياض العين والتهاب الملتحمة أكثر شيوعًا في مرض كوفيد-19 الأكثر خطورة.

- تورم الجلد بما يشبه التورم الذى يصاحب الصقيع، تسمى أصابع كورونا كوفيد يمكن أن تؤثر على اليدين أو القدمين أو كليهما في نفس الوقت.

- يمكن أن يكون الجلد المتغير باللون الأحمر الأرجواني مؤلمًا ومثيرًا للحكة وفي بعض الأحيان تكون هناك بثور أو بثور صغيرة.

- غالبًا ما تظهر حالات تورم الأصابع في وقت متأخر من المرض ، بعد أعراض أخرى ، وهي أكثر شيوعًا عند الأطفال.

- أرتيكاريا، طفح جلدي وردي أو أحمر مثير للحكة قد يظهر على شكل بقع أو كتل حمراء بارزة ،تتراوح من حجم رأس الدبوس إلى أحجام كبيرة بحجم أطبق الطعام .

- تختفي التورمات في غضون دقائق إلى عدة ساعات في مكان واحد ، ولكنها قد تأتي وتختفي فى أماكن أخرى، غالبًا لا تستمر أكثر من عشرة أيام.

- ربما تحدث الأرتيكاريا في نفس الوقت مع أعراض الكورونا الأخرى في جميع الأعمار، يرتبط ظهور الأرتيكاريا بمرض كوفيد-19 أكثر حدة

- البثور المائية id بثور صغيرة مملوءة بالسوائل قد تظهر في وقت مبكر من المرض أو في أي وقت ، وغالبًا على اليدين أكثر شيوعًا خاصة فى المرضى في منتصف العمر، تدوم البثور ما يزيد قليلًا عى عشرة أيام، ترتبط البثور المائية بمرض كوفيد-19 متوسط الخطورة.

- تشبك الجلد، علامات على الجلد تشبه الشبكة لونها أحمر مزرق تشبه شباك الصيد ، أحيانًا مع كدمات صغيرة ترتبط بمرض أكثر شدة وفئات عمرية أكبر، يُعتقد أن هذا النمط ناتج عن انسداد الأوعية الدموية التي تنشأ كجزء من استجابة الجسم المناعية لفيروس كورونا كوفيد-19 .

- طفح جلدي مصاحب لمتلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال، يحدث مع استجابة الجهاز المناعي المفرطة مع حدوث التهاب في القلب والأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى حدوث جلطات دموية وأعراض الصدمة، يمكن أن تحدث هذه المضاعفات النادرة جدًا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد إصابة الطفل بكوفيد-19 .

- تساقط الشعر يحدث في حالات مرض كوفيد-19 الشديدة خاصة في الحالات المصاحبة للتوتر، سوف يتعافى الشعر في الوقت المناسب بشرط أن تكون مستويات الحديد طبيعية.



