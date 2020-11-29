ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أبطال الجمهورية .. يوسف عثمان يشارك صورة مع خالد أنور وأحمد خالد صالح

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:08 ص
صدى البلد
Advertisements
ندى فكري
نشر الفنان الشاب يوسف عثمان صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر يوسف مع خالد أنور وأحمد خالد صالح وعلق عليها قائلا :" أبطال الجمهورية عدوا حدود العالمية".

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي :
-اكتر 3 بحبهم
-مسخره بجد 
-شكلك يجنن
-ربنا يخليكوا لبعض 

يذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف عثمان مسلسل "خيط حرير" الذي يعرض الان للنجمة مى عز الدين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إبراهيم فخر.

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة ON ويعاد الساعة 1.30 صباحًا، و1 ظهرًا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحًا، و3 عصرًا.

يوسف عثمان يشارك في مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز للمخرج أحمد علاء الديب وتأليف باهر دويدار، وإنتاج سينرجى ويشارك في بطولة العمل هند صبرى وصلاح عبد الله وهشام سليم وندا موسى ومايان السيد.

يوسف عثمان  ممثل مصري. صغير السن كان أول ظهور له مع المخرج أسامة فوزي في فيلم بحب السيما وبعدها قدم فيلم سيب وأنا سيب مع المخرج وائل شركس و قام بدور على في فيلم خلطة فوزية مع الهام شاهين و فتحى عبد الوهاب و عزت أبو عوف مع المخرج مجدى أحمد على.

قام بأداء دور الطفل عادل في الحلقات الأولى من مسلسل لحظات حرجة و دور أسامة في مسلسل قلب امرأة - و دور عصام في مسلسل يتربى في عزو و دور حسن في مسلسل العائد الذي قام فيه بدور قهوجي. ودور رامى في مسلسل عائلة مجنونة جدا مع فتحى عبد الوهاب و رانيا فريد شوقى و من اخراج رائد لبيب و دور حسن في مسلسل البوابة التانية مع نبيلة عبيد و دوره في مسلسل اخر الخط مع المخرج محمد عبد العزيز

في 2013 عاد للتمثيل بدوره في مسلسل فرعون من بطولة خالد صالح

حصل على جائزة أوسكار السينما المصرية عن دوره في فيلم بحب السيما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تفاصيل تترات وأغاني مسلسل خيط حرير لـ مي عز الدين

أحمد زاهر ومحمود عبد المغنى ينضمان لـ سيلفى فتحي عبد الوهاب.. شاهد

السيلفي الخطير.. محمود عبد المغني بصحبة فتحي عبد الوهاب وأحمد زاهر

مي عز الدين تشوق متابعيها لمسلسلها الجديد خيط حرير

فيديو.. البرومو الأول لـ مسلسل خيط حرير لـ مي عز الدين

ورد وجابر.. شاهد مي سليم بصحبة محمد رجب في كواليس مسلسل ضربة معلم

ترشيحاتنا

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد إيرادات صناديق النذور مع غلق الأضرحة بسبب كورونا

عيار 21 بـ780 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأحد 29-11-2020

اقضي على اللغد.. أفضل علاج للترهل حول الفكين والذقن والرقبة

أخبار السوشيال ميديا .. الأهلاوية وصلوا العالمية يتصدر تويتر.. أوباما وحازم إمام يدعمان شيكابالا

معاملة النساء كالأميرات.. مقهى ياباني يقدم تجربة خيالية للهروب من تسلط الرجال| صور

بعد اغتيال محسن فخري زادة.. متظاهرون إيرانيون يحرقون صور ترامب.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات .. أشهر 3 سيارات SUV صينية موديلات 2021 فى مصر..صور

الأناقة الفرنسية..مواصفات وأسعار سيتروين سي اليزيه 2021 ..صور

معاملة النساء كالأميرات.. مقهى ياباني يقدم تجربة خيالية للهروب من تسلط الرجال| صور