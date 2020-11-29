أبطال الجمهورية .. يوسف عثمان يشارك صورة مع خالد أنور وأحمد خالد صالح

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة ON ويعاد الساعة 1.30 صباحًا، و1 ظهرًا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحًا، و3 عصرًا.

يوسف عثمان يشارك في مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز للمخرج أحمد علاء الديب وتأليف باهر دويدار، وإنتاج سينرجى ويشارك في بطولة العمل هند صبرى وصلاح عبد الله وهشام سليم وندا موسى ومايان السيد.





يوسف عثمان ممثل مصري. صغير السن كان أول ظهور له مع المخرج أسامة فوزي في فيلم بحب السيما وبعدها قدم فيلم سيب وأنا سيب مع المخرج وائل شركس و قام بدور على في فيلم خلطة فوزية مع الهام شاهين و فتحى عبد الوهاب و عزت أبو عوف مع المخرج مجدى أحمد على.





قام بأداء دور الطفل عادل في الحلقات الأولى من مسلسل لحظات حرجة و دور أسامة في مسلسل قلب امرأة - و دور عصام في مسلسل يتربى في عزو و دور حسن في مسلسل العائد الذي قام فيه بدور قهوجي. ودور رامى في مسلسل عائلة مجنونة جدا مع فتحى عبد الوهاب و رانيا فريد شوقى و من اخراج رائد لبيب و دور حسن في مسلسل البوابة التانية مع نبيلة عبيد و دوره في مسلسل اخر الخط مع المخرج محمد عبد العزيز





في 2013 عاد للتمثيل بدوره في مسلسل فرعون من بطولة خالد صالح





حصل على جائزة أوسكار السينما المصرية عن دوره في فيلم بحب السيما.