وكيل صحة الشرقية يجتمع بمديري عموم الأقسام ويشيد بتنفيذ دورة تدريبية لأطباء العناية المركزة

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري التفتيش المالي والإداري، والتموين الطبي بمديرية الشئون الصحية.

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل بالمديرية، وتطوير الأداء بالإدارات الفنية والإدارية بالمديرية، ومتابعة أي شكاوى تخص المواطنين والعاملين، ومناقشة جاهزية المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".





وشدد وكيل الوزارة على المتابعة المستمرة والمكثفة للمستشفيات، وسرعة الإنتهاء من إجراءات تسليم ملفات العاملين بالإدارات الصحية المختلفة للإدارة الخاصة بهم، تيسيرا على العاملين من مقدمي ومتلقي الخدمة.





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كما قام الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على إدارة شئون العاملين بالمديرية لمتابعة سير العمل، ومتابعة نسب الإنجاز للانتهاء من إجراءات تسليم الملفات المرسلة للإدارات الصحية بالمحافظة، لتخفيف العبء على العاملين بديوان عام المديرية وخارج الديوان، والتأكد من تنظيم الملفات، والتسجيل الإلكتروني لها، كما شدد على ضرورة التطهير اليومي لديوان المديرية، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحة وسلامة العاملين والمترددين على المديرية.

على جانب آخر، أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء الأطباء بالقطاع الصحى، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية.

وقال "مسعود" إن لجنة من وزارة الصحة والسكان، تتكون من الدكتور شريف سليمان، والدكتور معتز فياض، والدكتور جلال سليمان، قامت بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بتنفيذ دورة تدريبية لأطباء العناية المركزة، بعدد من مستشفيات المحافظة، وهي "الزقازيق العام، بلبيس المركزي، فاقوس النموذجي، الأمراض الصدرية بالزقازيق"، وذلك بقاعة الاجتماعات بمستشفي الزقازيق العام ، حيث تم تدريب أطباء العناية المركزة على كيفية استخدام أجهزة التنفس الصناعي Zoll، والتطبيق العملي للجهاز مع المتدربين.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين على التدريب والمشاركين على الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى أداء الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.