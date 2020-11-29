ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد لطفى يبعث برسالة للاعب العالمى مارك تايسون

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
شارك النجم محمد لطفى متابعيه عدة صورا جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد لطفى فى الصورة برفقة اللاعب العالمى تايسون .

وعلق قائلًا:"تهنئة يا أخيmiketyson لقد فزت بالمباراة ، نريد أن نراك تقاتل مرة أخرى ، أنت الأفضل في العالم. أخوك.".

يذكر أن أحدث أعمال محمد لطفى فيلم «حملة فرعون» المأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» والتي قدمتها هوليوود في ستينيات القرن الماضي وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتي» فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

"حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبد المغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
وشارك محمد لطفى مؤخرا في بطولة مسلسل "سلطانة المعز"، وهو ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي.

المسلسل بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، وتهاني راشد، وحسن حسني، ومحمد شاهين، وطاهرة، ودينا، ومحمد لطفي، ومحمود البزاوي، ووليد فواز، ومي الغيطي، وأحمد ماجد، وكريم الأبنودي، ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا، وتأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير

وشارك ايضا فى فيلم الباشا تلميذ الذى تم عرضه عام "2004" و تدور أحداث الفيلم الكوميدي الرومانسي في قالب الأكشن حول ضابط شرطة شاب يكلف بكشف عصابة كبرى لتجارة المخدرات في إحدى الجامعات الخاصة فيتنكر في شكل طالب بالجامعة، ليتمكن من الاندماج داخل شلة من الأصدقاء ليصل من خلالهم إلى العصابة.

واحتفلت شركة الإنتاج سينرجى بمناسبة عيد مولد الفنان محمد لطفى وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصلالاجتماعيى "تويتر".

وعلقت سينرجى قائلة :"النهاردة بيحتفل الفنان الجميل والرياضي محمد لطفي واللي امتعنا بكل أدواره المختلفة والجديدة كل سنة وانت طيب ودايما معانا ..فاكر كان اسمه ايه في مسلسل أيوب؟".

يذكر أن مسلسل "أيوب" يشارك فى بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم آيتن عامر وميريهان حسين ومحمد دياب وزكى فطين عبد الوهاب وهنا الزاهد وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بسيوني بسيوني حازم حازم .. محمد لطفي يستعيد ذكريات فيلم الباشا تلميذ

برفقة عائلته .. أحدث ظهور لـ محمود عبد المغني على إنستجرام

بعد ظهوره مع عائلته.. الجمهور يبحث عن محمود عبد المغني

محمد لطفي بعد مشاهدة «صباحية مباركة»: بشكركم على المجهود الكبير

محمود عبد المغني يداعب أحمد السقا

أحمد زاهر ومحمود عبد المغنى ينضمان لـ سيلفى فتحي عبد الوهاب.. شاهد

ترشيحاتنا

دعاء لجلب الرزق.. ردده فى الصباح

فين الفرحة في كده! .. لميس سلامة تتعجب على الهواء لهذا السبب

وكيل كاسونجو يعتذر عن الاعتداء على بادجي بعد مباراة الأهلي والزمالك

كنز الطبيعة.. كهف الجارة بالفرافرة شلالات نارية في عمق الصحراء

مواعيد قطارات السكة الحديد وتأخيراتها المتوقعة اليوم الأحد

عيار 21 بـ780 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأحد 29-11-2020

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات .. أشهر 3 سيارات SUV صينية موديلات 2021 فى مصر..صور

الأناقة الفرنسية..مواصفات وأسعار سيتروين سي اليزيه 2021 ..صور

معاملة النساء كالأميرات.. مقهى ياباني يقدم تجربة خيالية للهروب من تسلط الرجال| صور