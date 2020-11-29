شاهد.. لحوم ودواجن وأغذية فاسدة داخل مطعم بقصر النيل

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط المسئول عن ثلاجة مواد غذائية تابعة لأحد المطاعم بدائرة قسم شرطة قصر النيل لإدارته الثلاجة "بدون ترخيص".





وبالفحص تبين حيازة المتهم كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذبح دواجن خارج المجازر الحكومية بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعُثر بداخل الثلاجة على (1,200 طن زيت طعام- 1,500 طن سكر - 500 كيلو جرام دقيق- 550 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة "خل، ملح، طحينة، شعرية، مكرونة" - 250 كيلو جرام دواجن ذبح خارج المجازر الحكومية- 100 كيلو جرام لحوم "غير صالحة للإستهلاك الآدمى") جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).





بمواجهته اعترف بإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



