رئيس حي البساتين يتابع تسكين الباعة بسوق التونسي ويتفقد المركز التكنولوجي..صور







وفي سياق اخر اكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع تحسبًا لسقوط أمطار مشيرًا إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه .

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور .







تفقد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين اليوم الأحد المركز التكنولوجي بالحي ومتابعة العاملين بالمركز لسرعة استقبال طلبات التصالح وإنهاء الإجراءات وتذليل اي عقبات في أسرع وقت.وفي إطار توجيهات المحافظ بضرورة متابعة المشروعات القومية ولليوم الثاني على التوالي قام رئيس حى البساتينبمتابعة التسكين بمشروع سوق التونسي الجديد بمنطقة عزبة النصر.وفي سياق متصل ، وتنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة بضرورة إعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين ، تم أيقاف أعمال بناء مخالفة بعمارة رقم ٦٥ عمارات صقر قريش حيث قام أحد السكان بالاستيلاء على الرصيف.كما تم أيقاف أعمال مخالفة وتكسير بالحوائط بالقطعة رقم ٩/٤١ س وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.واكد جودة انه تم إزالة المباني في المهد وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وفي إطار التواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة ما يتم من أعمال تفقد رئيس حى البساتين أعمال تطهير شبكة الصرف الصحي بشارع ٢٥٠ واعمال إصلاح صرف صحي أمام عمارة ١ عمارات صقر قريش واعمال اصلاح كسر ماسورة مياة نهاية شارع محمد نور الدين مع ارض الخلواتي وتم الانتهاء من الاعمال .وفي إطار جهود حي البساتين لمتابعة سير العمل بمنظومة النظافه ، تم عمل حملة نظافة لرفع مخلفات القمامة والأتربة.وتم رفع مخلفات القمامة والأتربة من شارع الميثاق أمام مساكن الاوقاف بمنطقة بير ام سلطان و شارع الأربعين و ارض الخلواتي وشارع ٢٥٠ أمام المركزالأولمبي و خلف مدرسة الصنايع بمنطقة عزبة الورد علاوة على شارع الجزائر بجوار سور مركز شباب المعادي الجديدة.