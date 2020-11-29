ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس حي البساتين يتابع تسكين الباعة بسوق التونسي ويتفقد المركز التكنولوجي..صور

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:14 م
رئيس حي البساتين
رئيس حي البساتين يتابع المركز التكنولوجي
Advertisements
عبد العزيز جمال
تفقد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين اليوم الأحد المركز التكنولوجي بالحي ومتابعة العاملين بالمركز لسرعة استقبال طلبات التصالح وإنهاء الإجراءات وتذليل اي عقبات في أسرع وقت.

وفي إطار توجيهات المحافظ بضرورة متابعة المشروعات القومية ولليوم الثاني على التوالي قام رئيس حى البساتين
بمتابعة التسكين بمشروع سوق التونسي الجديد بمنطقة عزبة النصر.

وفي سياق متصل ، وتنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة بضرورة إعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين ، تم أيقاف أعمال بناء مخالفة بعمارة رقم ٦٥ عمارات صقر قريش حيث قام أحد السكان بالاستيلاء على الرصيف.

كما تم أيقاف أعمال مخالفة وتكسير بالحوائط بالقطعة رقم ٩/٤١ س وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واكد جودة انه تم إزالة المباني في المهد وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار التواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة ما يتم من أعمال تفقد رئيس حى البساتين أعمال تطهير شبكة الصرف الصحي بشارع ٢٥٠ واعمال إصلاح صرف صحي أمام عمارة ١ عمارات صقر قريش واعمال اصلاح كسر ماسورة مياة نهاية شارع محمد نور الدين مع ارض الخلواتي وتم الانتهاء من الاعمال .

وفي إطار جهود حي البساتين لمتابعة سير العمل بمنظومة النظافه ، تم عمل حملة نظافة لرفع مخلفات القمامة والأتربة.


وتم رفع مخلفات القمامة والأتربة من شارع الميثاق أمام مساكن الاوقاف بمنطقة بير ام سلطان و شارع الأربعين و ارض الخلواتي وشارع ٢٥٠ أمام المركز
الأولمبي و خلف مدرسة الصنايع بمنطقة عزبة الورد علاوة على شارع الجزائر بجوار سور مركز شباب المعادي الجديدة.


وفي سياق اخر اكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع تحسبًا لسقوط أمطار مشيرًا إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري  فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه .

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة  بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور .



رئيس حي البساتين يتابع تسكين الباعة بسوق التونسي ويتفقد المركز التكنولوجي..صور
رئيس حي البساتين يتابع تسكين الباعة بسوق التونسي ويتفقد المركز التكنولوجي..صور
رئيس حي البساتين يتابع تسكين الباعة بسوق التونسي ويتفقد المركز التكنولوجي..صور
رئيس حي البساتين يتابع تسكين الباعة بسوق التونسي ويتفقد المركز التكنولوجي..صور
رئيس حي البساتين يتابع تسكين الباعة بسوق التونسي ويتفقد المركز التكنولوجي..صور
رئيس حي البساتين يتابع تسكين الباعة بسوق التونسي ويتفقد المركز التكنولوجي..صور
رئيس حي البساتين يتابع تسكين الباعة بسوق التونسي ويتفقد المركز التكنولوجي..صور
رئيس حي البساتين يتابع تسكين الباعة بسوق التونسي ويتفقد المركز التكنولوجي..صور
رئيس حي البساتين يتابع تسكين الباعة بسوق التونسي ويتفقد المركز التكنولوجي..صور
رئيس حي البساتين يتابع تسكين الباعة بسوق التونسي ويتفقد المركز التكنولوجي..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غراب: استمرار حملات النظافة والتجميل لإظهار محافظة الشرقية بالشكل الحضاري

محافظ أسيوط يوجه برفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين مستوى النظافة

وقف بناء عقار مخالف ورفع القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالبساتين ..صور

رئيس حي البساتين يقود حملة انضباطية ويتابع ملف التصالح بالمركز التكنولوجي..صور

وقف تعديلات معمارية وأعمال تشطيبات مخالفة لشروط الترخيص لعقارين في الشرقية

ترشيحاتنا

رسميا.. الزمالك يواجه جازيللي التشادي في دور الـ 32 لدوري الأبطال

حكم وضع رجل على رجل أثناء ذكر الله

عقوبة سرية وغضب وتجاهل.. هل تقطعت حبال الود بين صلاح وكلوب

كأس العالم للأندية 2020.. كل ما تريد معرفته عن موقف الأهلي ومباراياته

ننشر مستند الأولمبية.. منع حضور نجل مرتضى منصور عمومية الجبلاية

بالأسعار والمواصفات .. أشهر 3 سيارات SUV صينية موديلات 2021 فى مصر..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يصاب بعض الأشخاص بـ كورونا أكثر من غيرهم ؟ .. دراسة تكشف السر

تقبل كلبها .. جنا عمرو دياب تثير الجدل بإطلاله جديدة

وحش مرسيدس الكهربائي الجديد EQC 4x4².. فيديو وصور