رئيس جامعة الإسكندرية: نسعى لنكون جامعة ذكية مستدامة ذات تنافسية عالمية

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية ، خلال مجلس جامعة الإسكندرية المنعقد، اليوم الأحد، أنه يتشرف بصدور القرار الرئاسي بتعيينه رئيسًا لجامعة الإسكندرية واستكماله لمسيرة رؤساء الجامعة السابقين، وفخره واعتزازه بالجلوس على كرسي الأديب والعالم الكبير طه حسين.





وأكد قنصوة أنه سيعمل جاهدًا على أن تكون جامعة الإسكندرية، جامعة ذكية مستدامة ذات تنافسية عالمية، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية والتنفيذية الموضوعة والتكامل بين وحدات الجامعة المختلفة، لافتًا إلى التركيز خلال الفترة القادمة على حوكمة الأداء المؤسسي من خلال ثلاث محاور رئيسية وهي قطاع العلاقات الخارجية، وقطاع الدراسات العليا والبحوث، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فضلًا عن ربط التخصصات الأكاديمية بالجامعة بكافة المؤسسات المقابلة لها فى قطاعات الصناعة.





اقرأ أيضا:





وأضاف أن الجامعة ستعمل على تطوير المباني الجامعية والتوسع المكاني للجامعة في أبيس وبرج العرب وخلق أماكن جديدة لجميع الكليات، وطالب قنصوة كافة العمداء الكليات بضرورة تجهيز الخطط التنفيذية فيما يتعلق بالجودة والتنافسية للبرامج الدراسية والتعاون الدولي مع الجامعات العالمية المرموقة من خلال استحداث درجات علمية مشتركة أو إنشاء برامج مشتركة.





ولفت أيضًا أن جامعة الإسكندرية حريصة على التكامل مع الخطط التنفيذية للدولة المصرية من خلال توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية والتوسع الإفريقي، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد إنطلاقة في العلاقات مع العديد من دول القارة.





وتقدم الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتهنئة للدكتور عبد العزيز قنصوة، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعينه رئيسا لجامعة الإسكندرية، مؤكدا أن الدكتور قنصوة يمتلك خبرات كبيرة وسجل حافل بالإنجازات من خلال تدرجه في الكثير من المناصب الإدارية كعميدا لكلية الهندسة ونائبا لرئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ثم محافظا للإسكندرية، لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود حتي تتبوأ الجامعة فى المستقبل القريب مراكز عالمية متقدمة تحت قيادته.





وأعلن المجلس أنه في ضوء إجتماع مجلس الوزراء بجلسته رقم 116 بتاريخ 4/11/2020، بشأن التأكيد علي التعامل بمنتهي الحزم مع غير الملتزمين بالإجراءات الإحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد-كوفيد19- وقرار المجلس الأعلي للجامعات في هذا الشأن حماية للمجتمع من الأخطار المحتملة لإنتشار الفيروس، وذلك كله عملا بنص المادة 124/3 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وضمانا لسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة وانتظام العملية التعليمة.





ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين كلية الفنون الجميلة وجامعة كاسيل الألمانية، وبروتوكول التعاون بين كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، وشركة فى آى ماركتس فى مصر، ومذكرة التفاهم بين كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة زايد بالإمارات، وبروتوكول التعاون بين كلية التجارة وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( آموك).



