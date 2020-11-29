ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

فى لقاء مع وزير التموين: رئيس الوزراء يطمئن على توافر أرصدة السلع الأساسية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 05:54 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمناقشة عدد من ملفات الوزارة، والاطمئنان على توافر أرصدة السلع الأساسية. 

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على المتابعة المستمرة أولا بأول للموقف التمويني ومدى توافر السلع الأساسية، والحرص على الوقوف على الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضبط الأسواق، ولاسيما مع أزمة جائحة " كورونا" الحالية، التي تفرض تأمين مخزون استراتيجي من هذه السلع، وهو ما يوجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دائما للحكومة.

بدوره، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع خلال أزمة "كورونا" أسهمت في توفير السلع بكميات كبيرة في الأسواق، وعدم حدوث أي أزمات أو زيادة في الأسعار، لافتا إلى نجاح الوزارة في تأمين مخزون استراتيجي كبير من جميع السلع الأساسية خلال الفترة الماضية، وتم إعداد خطة طوارئ متكاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، والحد من أي آثار تضخمية تنتج عن زيادة الاستهلاك السلعي، ولم يشعر المواطن بأي نقص في أي سلع، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع في أوقات الطقس السيئ، مراعاة لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور علي المصيلحي أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لتشديد الرقابة على الأسواق والقضاء على السلع غير المطابقة للمواصفات والمقلدة ومجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية أو عدم إعلان الأسعار أو البيع بأكثر من السعر المعلن من خلال حملات يومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور حيال المخالفين. 

وخلال اللقاء، عرض الوزير تقريرًا حول المخزون المتوافر لعدد من السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن هناك مخزونا كافٍ وآمن منها، وفي هذا الصدد أوضح أنه فيما يتعلق برصيد القمح فإن مخزونه يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لأكثر من 5 أشهر، فيما يكفي رصيد الأرز لنحو 6 أشهر، كما يغطي رصيد السكر حوالي ٧ شهور، والزيت يكفي احتياجات السوق لنحو 5 أشهر. 

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

رسميا.. الزمالك يواجه جازيللي التشادي في دور الـ 32 لدوري الأبطال

زوجة معلول تحتفل بحصول الأهلي على دوري أبطال أفريقيا.. شاهد

تقبل كلبها .. جنا عمرو دياب تثير الجدل بإطلاله جديدة

متخصص في علم الفيروسات: إصابات كورونا في فرنسا وصلت لـ 1000 حالة يوميا

الكواليس.. والدة الطفل يوسف تكشف السر وراء زيارة تامر حسني لهم

لقاء عاجل بين وزيري خارجية البحرين وعمان لتعزيز التعاون الثنائي

Advertisements

إخماد فتنة التعصب.. كيف انتصر الأهلى لـ شيكابالا بعد الإساءة الجماهيرية له

بعد التتويج ببطولة إفريقيا .. أحمد شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

تصاعد أزمة أحمد بدير ومى العيدان.. الفنان: هقاضيها.. والإعلامية: عندى بدل المحامى 6

ننشر مستند الأولمبية.. منع حضور نجل مرتضى منصور عمومية الجبلاية

حقيقة أم أكذوبة.. صلح عمرو دياب ودينا الشربيني

بعد التنمر على شيكابالا.. أول تعليق من الخطيب على إساءات الجماهير

لأول مرة .. شوبير يكشف سرا عن محمد الشناوى فى نهائى إفريقيا

وفق اشتراطات بنائية جديدة.. السيسي يوجه بصياغة منظومة البناء لإعادة تنظيم النشاط العمراني

بلطجة واستفزاز لجماهير الزمالك.. مرتضى منصور ينتفض ضد منع نجله من حضور عمومية الجبلاية

أخبار الرياضة| الخطيب ينتصر لـ شيكابالا.. مرتضى منصور يشن هجوماً عنيفاً على اتحاد الكرة

دراسة تكشف عن مكون طبيعي لضبط ضغط الدم

إذا كنت ممن يحبون لبس الجلود.. علي جمعة يوضح 15 حقيقة عنها لا يعرفها الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العصفورة كيا.. تعرف على السيارة المفضلة لسيدات التسعينيات

دراسة تكشف عن مكون طبيعي لضبط ضغط الدم

أبرزها التهاب المفاصل .. 9 أمراض تصيب الكلاب والقطط في الشتاء