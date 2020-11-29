محافظ مطروح يبحث الإسراع في إنشاء مباني الجامعة

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود الاسراع فى انشاء مبانى جامعة مطروح والانتهاء منها قريبا خاصة المبنى الادارى مع استكمال باقى المنشآت التعليمية ، كصرح علمى كبير واثرها فى تقدم وتنوير في المجتمع.









جاء ذلك خلال مجلس جامعة مطروح في جلسته الـ 29 بحضور محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح وعمداء الكليات.





وتناول المجلس جهود الجامعة فى تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية وتوزيع الطلاب على المدرجات والسكاشن التعلبمية مع تطبيق قانون تنظيم الجامعات والتشديد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





كما تم بحث استعداد جامعة مطروح للدخول على منصة التعليم عن بُعد مع انتظام سير العملية التعليمية بالجامعة وفق الجدول الزمنى، والاستعداد لامتحانات الميدترم، وكذلك الانتهاء من تجهيز أجهزة الحاسب الالى على أحدث مستوى لطلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.





واشار رئيس جامعة مطروح الى اشتراك جامعة مطروح بمعسكر نقل وتوطين الافكار بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمى لمدة 5 ايام مع تدريب الطلاب وعددهم 50 طالب مشترك على كيفية تنفيذ الافكار الابتكارية وريادة الاعمال ، كذلك تم اصدار المجلة العلمية لكلية السياحة والفنادق وجارى اصدار باقى المجلات لكليات الجامعة .





كما تم خلال الاجتماع التأكيد على دور ومشاركة الجامعة فى خدمة المجتمع المحلى ، ومنها وضع خطة للتشجير من خلال كلية الزراعة للمشاركة فى تطوير وتجميل الطريق الدولى الساحلى من الحمام حتى سيدى برانى وتحديد الزراعات المناسبة وتوفير مصادر المياه لها ، كذلك اعداد الافكار المناسبة للمشاركة فى جهود الاستفادة من مياه الامطار وعدم اهدارها ، والانتهاء من تطوير ميدان عبد المنعم رياض ، وكذلك وضع مقترحات لمشاركة جامعة مطروح فى احتفالات العيد القومى للمحافظة فى 15 ديسمبر القادم.





من ناحية اخرى أعلن الدكتور مصطفى النجار صدور العدد الأول للمجلة العلمية المحكمة لكلية السياحة والفنادق بعنوان "السياحة والضيافة والتراث" (JTHH).





وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أنه يتم نشر المجلة على منصة بنك المعرفة المصري، كما تهتم بنشر كل ما يتعلق بالموضوعات والاتجاهات المستقبلية المؤثرة في قطاع دراسات السياحة والضيافة، على الرابط التالي:









وأضاف رئيس الجامعة أن المجلة تصدر نصف سنويًا، وتقبل الأبحاث باللغات العربية، الإنجليزية، والفرنسية في مجالات السياحة، الضيافة، الإرشاد السياحي، والتراث، وتضم نخبة متميزة من المحكمين بمختلف الجامعات المصرية والإقليمية.



