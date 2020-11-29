شاهد.. بابا نويل في زمن فيروس كورونا

عرضت فضائية روسيا اليوم تقريرًا يرصد بابا نويل ، الذي يعمل عبر الانترنت بسببب تفشي فيروس كورونا لإكمال تقليد عيد الميلاد .

وأضاف التقرير ، في هذا التقليد الشهير ، يقابل بابا نويل الأطفال الذين يطلبون منه الهدايا ، مشيرًا إلى أن مجموعة من الممثلين بادرت بمقابلة الأطفال عبر الإنترنت من خلال خدمة " SANTA HQ الإلكترونية " ، منوهًا إلى أن مقابل 30 جنيهًا إسترلينيًا ، يستطيع الأطفال الحصول على الأغاني و الفيديوهات الترفيهية .

وتابع التقرير ، أن في ظل الظروف التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، من المؤكد أن موسم عيد الميلاد هذا العام سيكون مختلفًا عن أي وقت مضى، حيث يهدد تفشى الفيروس التاجى أو تقييد الاحتفالات فى أغلب دول العالم، لكن يعتقد مشغلو السياحة بمنطقة لابلاند في فنلندا، أن بعض الإجراءات من الممكن أن تصبح أفضل طريقة لإنقاذ فرحة عيد الميلاد، مثل لقاء شخصية "بابا نويل" من خلف حاجز زجاجي، إضافة إلى ارتداء معاونيه من الأقزام الأقنعة ومحافظتهم على مسافة التباعد الاجتماعي.

وأكد التقرير ، أن هذه الإجراءات تساعدهم لإنقاذ أنفسهم من عام قاس شهد انخفاضًا في أعداد الزوار، بعد تحقيق مستويات قياسية في عام 2019، وعلى الرغم من الموجة الثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا، والتي أدت إلى عمليات إغلاق جديدة، ستسمح قواعد الحجر الصحي الجديدة في فنلندا بزيارات مدتها 72 ساعة في البلاد دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

وأشار التقرير ، أن مع ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وفي ظل تشديد الإجراءات في معظم الدول للحد من انتشار الوباء، ستحل أعياد الميلاد ورأس السنة هذا العام في جو من الإرباك والقلق وليس كما هو معتاد، وذلك بسبب قيود الإغلاق.

ومن بين الطقوس الشهيرة التى تتزامن مع احتفالات عيد الميلاد، زيارات سانتا كلوز "بابا نويل" للأطفال والكبار من أجل منحهم الهدايا، لكن فى الظروف الصعبة التى يعيشها العالم، فقد تم استبدال زيارات عن طريق مكالمات افتراضية بزيارات سانتا كلوز.