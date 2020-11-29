ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المخالفات تخطت مليار جنيه.. سبب الإطاحة بـ مجلس مرتضى وتشكيل لجنة لإدارة الزمالك

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:18 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
Advertisements
ريهام بكير
كشف مصدر قانوني بوزارة الشباب والرياضة عن أسباب تشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك تضم كل من المستشار أحمد بكرى رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة استئناف القاهرة

وقال المصدر في تصريحات خاصة إن اللجان التفتيشية المشكلة من أكثر من جهة وجدت العديد من المخالفات المالية الجسيمة تخطت المليار جنيه وتلاعب في الأوراق وهو ما تم احالته للنيابة العامة على الفور وجاء تشكيل اللجنة المؤقتة من رجال القانون والقضاء لادارة النادي وعدم تمكين المخالفين من اخفاء اي مستندات 

وأشار إلى أن لجان التفتيش مستمرة في عملها وتباشر فحص جميع الاوراق بنادي الزمالك على ان تحول اي مخالفات اخرى للنيابة العامة فورا

الوزارة الفترة المقبلة تشهد الإعلان عن نتائج الفحص لعدد من الهيئات الرياضية الهامة والأندية والاتحادات الرياضية
في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:

أولًا: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر :

• إحالة المخالفات الماليه الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
• وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب
• تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

ثانيًا: وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى والشرقية الرياضى والقاهرة الرياضى بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة.

ثالثًا: حل مجالس إدارات مراكز شباب زفتي وبرما وميت يزيد بالغربية والميناء بالبحر الأحمر وتلا وقويسنا بالمنوفية والسلام وأبو صوير وشباب البياضية وشباب أبو السيد وعرب أبو قاسم والوابورات وأبو عيادة والمزارعة بالإسماعيلية والمجاز الغربي وأبو طبل بكفر الشيخ والأمل وميت كنانة وكفر الشموت بالقليوبية والحسينية بالشرقية وكفر طهرمس وعرب التل والشيخ زايد بالجيزة وميت الخولى بدمياط والسنبلاوين والبلاسى وشربين وكفر ميت فاتك والقيطون وبسنديلة و29 بصار بالدقهلية ومنشأة ناصر وزينهم وعين شمس بالقاهرة والحواتكة والكوم الأحمر ودكران بأسيوط وشنهور وبهجورة والصياد بقنا وأقليط والشراونة بحرى والشراونة قبلى وسليم جودة والسباعية شرق والعوينية والخورى وخور أبو على واللديد والعقيبة الجديدة والحجز القبلى بأسوان ومنشأة شرنوب بالبحيرة والعرابة الشرقية وبهتا بسوهاج الواسطى ببني سويف وإحالة المخالفات الخاصة بها إلى إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها.

وإذ تؤكد الوزارة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحرص على ضبط الأداء المالى والإدارى لمختلف الهيئات الشبابية والرياضية في جميع المحافظات وفقًا للأوضاع المقررة قانونًا أخذًا بعين الاعتبار حرص الوزارة على توفير كامل الدعم والرعاية للمنظومة الرياضية والشبابية المصرية بكافة مفرداتها وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق الإنجازات التي تتناسب والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية حاليًا في شتي المجالات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الشباب والرياضة يفتتح ملعباً خماسياً بنادي الرحلات بسوهاج

لجان تفتيش مالية وإدارية على الهيئات الشبابية والرياضية

وزيرالشباب: قرارات الإيقاف تتعلق بالشق الرياضي في الأندية.. فيديو

مصدر بالشباب والرياضة: لا صحة لاتخاذ أى قرار بشأن نادى الزمالك

وزير الشباب والرياضة يكشف حقيقة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الزمالك

وزير الشباب والرياضة: لم نتخذ قرارا بخصوص نادي الزمالك حتى الآن

ترشيحاتنا

ننشر مستند الأولمبية.. منع حضور نجل مرتضى منصور عمومية الجبلاية

جمع أغراضه الشخصية.. محمد حمدي زكي يرحل عن الإسماعيلي.. خاص

السجيني يوضح ما يترتب على قرار اعتبار المرحلة الأولى لمترو أبو قير من أعمال المنفعة العامة

غرق المدارس والمساجد.. ماذا فعلت الأمطار فى شوارع الكويت.. شاهد

تفاصيل النصب باسم أميرة العايدي على فيسبوك

سكن لكل المصريين.. باقي أسبوع على حجز 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب.. التفاصيل كاملة

Advertisements

بعد وقف واستبعاد مرتضى ومجلسه.. ننشر أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك

المخالفات تخطت مليار جنيه.. سبب الإطاحة بـ مجلس مرتضى وتشكيل لجنة لإدارة الزمالك

حل مجلس إدارة الزمالك واستبعاده من إدارة شئون النادي وتعيين لجنة مؤقتة

إخماد فتنة التعصب.. كيف انتصر الأهلى لـ شيكابالا بعد الإساءة الجماهيرية له

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار عزله من مجلس إدارة نادي الزمالك

صفقات الزمالك.. المثلوثي ينتظم في التدريبات.. وهذه قائمة الراحلين

ننشر مستند الأولمبية.. منع حضور نجل مرتضى منصور عمومية الجبلاية

بعد التنمر على شيكابالا.. أول تعليق من الخطيب على إساءات الجماهير

بعد وقف واستبعاد مجلس الإدارة.. تعرف على سر تعيين 3 مستشارين في اللجنة المؤقتة لـ نادي الزمالك

بلطجة واستفزاز لجماهير الزمالك.. مرتضى منصور ينتفض ضد منع نجله من حضور عمومية الجبلاية

بعد منع أحمد مرتضى .. عمرو الجنايني: نادي الزمالك على رأسي

عمومية اتحاد الكرة تلغي الأثر الرجعي في بند الـ 8 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتدفيك وتنشطك.. دراسة تنصح بتناول هذه الأطعمة في الشتاء

لأصحاب الوزن الزائد.. الفرق بين عملية حلقة المعدة والتكميم

تحمي من الأمراض وتطيل العمر.. دراسة تنصح بتناول نوعين من الشاي