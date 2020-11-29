بعد اعتقال 24 معارضا.. مفكر سياسي: تركيا ثاني أكبر دولة في العالم

شن الدكتور جلال الزناتي أستاذ التاريخ والفكر السياسي، هجوما حادا على النظام التركي تحت قيادة رجب طيب أردوغان، مؤكدا انه نظام لا يعرف العدل ويسعى لسجن اي معارض.





وأضاف الزناتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش، في برنامج "أحداث اليوم" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" ، مساء اليوم الاثنين، أن هذا النظام اعتقال العشرات في 42 إقليمًا تركيًا، واصفا النظام التركي الحالي بالدولة التي تخدم النظام الدولي الإرهابي، متابعا أن تركيا أصبحت سجنًا كبيرًا لكل من يعارض سياسات أردوغان الذي حاول تحويل تركيا لدولة هشة.





وتابع الدكتور جلال الزناتي أستاذ التاريخ والفكر السياسي، أن رجب طيب أردوغان يخدم التنظيم الدولي الإرهابي ويسعى لاستمالة الدولة التي تمول الإرهاب، مستدركا أن أرقام الاعتقالات فجة، حيث تظهر الإحصاءات الدولية عدد المعتقلين السياسيين خلال الأربع سنوات الأخيرة منذ محاولة الانقلاب المزعومة اعتقال 254 ألف فضلًا عمن تم احتجازهم والإفراج عنهم تجاوز 3 ملايين محتجز.

وكشف الزناتي، أن نظام أردوغان فاسد على المستوى المالي وفاشٍ إداريًا، الأمور سيئة جدًا في تركيا الأمر صعب جدًا، القمع عشوائي، تم اعتقال سيدة والزج بها في السجن لأنها تبرعت بـ50 ليرة تركية فقط لأحد الجمعيات الأهلية".





وفي السياق نفسه أشار أستاذ التاريخ والفكر السياسي، إلى أن تركيا ثاني أكبر دولة في العالم بها أكبر عدد معتقلين بعد الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه تم رفع عدد السجون من 200 إلى 349 سجن، ويخطط لبناء 137 سجنًا آخر، فضلًا عن أن السجون أصبحت مشتركة للرجال والنساء.