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رياضة

اتحاد الكرة يفسر بند الـ 8 سنوات بعد إلغاء "الأثر الرجعي"

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:46 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى

فسر مسؤولو اتحاد الكرة بند ال8 سنوات في اللائحة الجديدة، بعد إلغاء الأثر الرجعي من البند.

قال مسؤولو اتحاد الكرة، إن إلغاء الأثر الرجعي، لا يعني أحقية من تواجد في العضوية لمدة 8 سنوات أن يترشح على مقعد العضوية، لأن اتحاد الكرة أجرى مشروع تعديل على اللائحة ولم يعد لائحة جديدة، وبالتالي فإن ما حدث وفق اللائحة لا يلغى بعد تعديلها.

وتابع مسؤولو اتحاد الكرة أن من تواجد في العضوية لمدة 8 سنوات إذا رغب في خوض الانتخابات عليه خوضها في منصب أعلى سواء النائب أو الرئيس.

ناقشت اليوم الاحد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري لكرة القدم مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد الذي أعدته اللجنة الخماسية المكلفة من الفيفا بإدارة شئون الاتحاد.

وقررت الجمعية خلال اجتماعها تعديل البند الخاص بعضوية الجمعية لتصبح 134 عضوا ، وتتسع بذلك إلى 60 ناد من القسم الثالث إضافة إلى جميع أندية القسم الممتاز ( 18 ناد ) وجميع أندية القسم الثاني ( 48 ناد ) بخلاف تمثيل أندية للكرة النسائية والشاطئية والصالات.

وكان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية قد بدأ في الحادية عشر صباح اليوم بإعلان عمرو الجنايني رئيس الاجتماع بوصفه رئيسا للاتحاد اكتمال النصاب القانوني للحضور ب 79 ناديا من بين 96 ناديا تم توجيه الدعوة لها.

كما دعا عمرو الجنايني الحضور في بداية الاجتماع للوقوف دقيقة حدادا على الدكتور هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد.

 فيما وجه التحية إلى الدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية التي لم تتمكن ظروفه الصحية من الحضور داعيا له بالشفاء العاجل.

وطالب رئيس الجلسة الأعضاء باختيار ممثلين عن الجمعية لمتابعة تنفيذ التعديلات والمقترحات المقدمة من الجمعية العمومية على بنود اللائحة، مشيرا إلى أن وضع اللائحة بصورتها النهائية حق أصيل للجمعية العمومية.

حيث اختارت الجمعية في ختام اجتماعها كلا من: المستشار جمال عويس والنائب طارق السيد والكابتن علي سليم واحمد جوهر لهذه المهمة

وحذر رئيس الاتحاد المصري من المحاولات التي تستهدف إفشال الاجتماع مؤكدا أنه لن يسمح بها ولن يتسامح في اتباع الاجراءات الصحيحة بكل دقة.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية قد ناقشت في اجتماعها بنود اللائحة الجديدة التي تتكون من 89 بندا ، حظيت معظمها على موافقة الجمعية بالتصويت على كل بند على حدة، فيما طالب الأعضاء ضبط صياغة بعض البنود.

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