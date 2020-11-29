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رياضة

الأهلي يفوز على الفيصلي 2-1 بالدوري السعودي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:54 م
عمر السومة
عمر السومة
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مجدي سلامة
نجح فريق الأهلي في الفوز على نظيره الفيصلي بنتيجة 2-1 مساء اليوم الأحد، في إطار المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق السوري عمر السومة في الدقيقة 28 وألكساندرو ميتريتا في الدقيقة 69 لصالح الأهلي ، بينما جاء هدف الفيصلي الوحيد عن طريق تافاريس قبل لحظات من نهاية المباراة في الدقيقة 90 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة ، يحتل فريق الأهلي المركز الثالث برصيد 13 نقطة بينما يحتل فريق الفيصلي المركز السابع برصيد 9 نقاط من ترتيب جدول الدوري السعودي.

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