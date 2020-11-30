سيشن بروح الستينات.. التصوير يعيد ابن حميدو من جديد بعد 63 عاما

التصوير الفوتوغرافي، مهنة يمتهنها الآن الكثير من الشباب ، البعض يتخذها كهواية والبعض يمتهنها كمهنة لجلب الرزق وهناك من يحترفها وتكون سببا لشهرته.





أصبح الكثير من الشباب يتجهون الي العمل في مهنة مصور فوتوغرافي كمشروع صغير يدر عليهم ارباح جيدة ويمتلك مميزات مثل السهولة في العمل وعدم الالتزام بمواعيد والقدرة على التوسع وزيادة الارباح وغيرها،





فتري الكثير من الشباب يقومون بعمل صفحات على الفيس بوك وتويتر وانستجرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي لعرض اعمالهم والصور التى قاموا بالتقاتها لبعض الاشخاص كنوع من انواع الدعايا والتسويق لاعمالهم وبالفعل ينجح الكثير كلا حسب امكانياته وخبرته.





يظل الاشطر والأمهر هو المتصدر في تلك المهنة وال؟أهم ان يكون متميزا ، وعلى مدار الايام الماضية انتشرت عبر جروبات التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" صورا لسيشن بعنوان"ابن حميدو بعزبة البرج " وهو خاص بسيشن لاحد مصورى الفوتوغرافي من ابناء محافظة دمياط وهو المصور "عبدالمنعم موسي" والسيشن عبارة عن صورا لشاب يشبه الفنان اسماعيل ياسين في شخصية فيلم "ابن حميدو" ولكن ليس بالاسكندرية وانما داخل عزبة البرج بمحافظة دمياط ، وتنوع السيشن في عدد من المناطق بعزبة البرج ومنها منطقة الدببة وطابيه عرابي وترسانة صناعه السفن وغيرها من المناطق الشهيرة بالعزبة.





لاقى السيشن اعجاب الدمايطة وغيرهم من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"وتنوعت التعليقات مابين المطالبة باظهار جمال الاماكن والمدن الجذابة بمحافظة دمياط كعزبة البرج وراس البر وغيرها واستخدام الشخصيات المشهورة في الترويج السياحى لمحافظة دمياط خاصة راس البر التى تعد من اهم المدن السياحية والساحلية بمصر وكذلك عزبة البرج بلد الصيد والصيادين والتى تمتلك 60% من حجم اسطول الصيد المصري.









ويقول عبد موسي " مصور سيشن "ابن حميدو بعزبة البرج"، انه منذ ان كان في الصف السادس الابتدائي وهو يهوى التصوير ومع الوقت اصبح يعشقة الى ان امتهنه فعلى مدار العشر سنوات الماضية أصبح التصوير هو مصدر رزقة وهوايته المفضلة .





وأشار الى ان ا لنجاح في هذة المهنة لة شروط ومؤهلات مثل اي مهنة اخري، وليس من السهل ان يصبح اى مصور فوتوغرافي مشهورا فتلك المهنة بها الكثيرون وليسوا جميعهم الاشهر ، فالشهرة تتوقف على التميز والخبرة التى تؤهلة للتميز.







وتابع ، ان الامر سيحتاج في البداية الي بعض التعب حيث يجب ان تتعلم كيفية العمل علي برامج التعديل على الصور باحتراف ومنها بالطبع برنامج “فوتوشوب” الشهير وذلك لكي تكون قادر على اضافة المؤثرات والخلفيات وغيرها بطريقة تلقي اعجاب العميل وتجعل منك مصور فوتوغرافي متميز وذو سمعة حسنة، وفي الواقع هذا المشروع يقوم علي الشهرة والسمعة الحسنة، فإذا لاقت اعمالك اعجاب الجمهور ستزيد طلبات العمل بشكل ملحوظ، والعكس صحيح تمامًا.

واختتم حديث، بانه عان كثيرا حتى استطاع ان يكون متميزا في تلك المهنة وحتى ينال اعجاب الجمهور والثناء على اعماله المتميزة والتى يسعى من خلالها الى الابتكار والتميز دائما.





الجدير بالذكر، أن التصوير الفوتوغرافي أو التصوير الضوئي أو الفوتوغرافيا (مشتقة من اليونانية، وتعني الرسم بالضوء)، مرادف لفن الرسم القديم فمن خلال العدسة يقوم المصور بإعادة إسقاط المشهد أمامه على وسط يمكن من خلاله إعادة تمثيل المشهد فيما بعد. والتصوير هو عملية إنتاج صور ومنظر بواسطة تأثيرات ضوئية؛ فالأشعة المنعكسة من المنظر تكوِّن خيالًا داخل مادة حسّاسة للضوء، ثم تُعالَج هذه المادة بعد ذلك، فينتج عنها صورة تمثل المنظر.





ويسمى التصوير الضوئي أيضًا التصوير المنظورى الفوتوغرافي. تكنولوجيا تقنية شريط التظهير أو الفيلم تتشكل من عمليات معملية كيماوية معقدة. عندما يتعرض الفيلم للضوء فتترد جزيئات شريط التظهير الفيلم ويخلق هذا التردد المستحلب.





في هذه الدرجة المستحلب الرقيق وإذا تعرض الفيلم للضوء سيتلف المستحلب. وبعد ذلك يغوص المستظهر أو الفيلم في كيماويات منظورية أو فوتوغرافية وهي خطيرة جدًا لأنها تؤدي إلى ضرر في العيون والجلد.





تقنية أو تكنولوجيا شريط التظهير أو الفيلم المستظهر جزء واحد من التصوير المنظورى الفوتوغرافيا ولكن فن تصوير المناظر أو تصوير الفوتوغرافيا هو كيف يشاهد فنان المناظر الفتوغرافي العالم. يهدف بعض الفوتوغرافيين أو المصورين المناظريين إلى نشر وجهات نظرهم من خلال تصميم مناظر صورهم.





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