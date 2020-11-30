اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن مساكن الروضة بديل العشوائيات في الغردقة

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مساكن الروضة بديل العشوائيات بالغردقة وذلك صباح اليوم الاثنين لمدة ٥ ساعات، وذلك من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.





من جانبه، كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، عن أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.





كما أكد المصدر، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.





وفى سياق آخر نظمت مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر ، دورة تثقيفية لأئمة المساجد وموظفي إدارة الغردقة والمديرية، بعنوان "نشر الوعي الرشيد" بمقر دار مناسبات مسجد الرحمن بالسقالة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بضرورة نشر الوعي الرشيد بين أبناء الوزارة.





وبدأت الدورة بآيات من الذكر الحكيم وتلاوة القرآن الكريم، ثم تلى ذلك كلمة للشيخ محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، والذي حذر فيها من الاستخدام الخاطئ لصفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وكيفية الاستفادة من تلك الصفحات.وبدأت الدورة بآيات من الذكر الحكيم وتلاوة القرأن الكريم، ثم تل ذلك كلمة للشيخ محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، والذي حذر فيها من الاستخدام الخاطئ لصفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكيفية الاستفادة من تلك الصفحات.





وأضاف الشيخ، عبدالباسط عثمان ، مدير الدعوة بالمديرية، أن المسلم لا بد من أن يواكب العصر الحديث ويتابع ما يحدث حوله من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، مشيرا أن الإسلام يدعونا إلى التطور والتحضر في جميع المجالات، وخاصة في مجال الإلكترونيات والبرمجيات، وذلك من خلال السوشيال ميديا وغيرها.



