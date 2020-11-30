محافظ الإسكندرية: الرئيس السيسي يدعمنا من خلال حزمة مشروعات قومية لخدمة المواطنين

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مهتم جدا بمحافظة الإسكندرية من خلال حزمة مشروعات قومية لخدمة أهالي المحافظة الكرام.





وأضاف أن هناك مشروعات قومية عملاقة يجرى الإعداد لها بالإسكندرية ستوفر فرص عمل للعمالة الموسمية بالمحافظة والمحافظات المجاورة، فالإسكندرية تستحق منا العمل أكثر من ذلك، والرئيس يدعمنا في ذلك حتى تتفوق الإسكندرية على جميع نظرائها في جميع دول العالم.

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وأكد أن هناك مخطط جديد للتوسع الأفقي في محافظة الإسكندرية، وإيقاف التوسع الرأسي نهائي، وان هناك 18 ألف فدان تخطيط عمراني جديد للإسكندرية خلال الفترة القادمة ضمن رؤية الإسكندرية 2030

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جاء ذلك خلال المؤمر الصحفي الشهري الأول والذى جاء تحت عنوان "مناقشة واقع ومستقبل شبكات الصرف والأمطار وخطة المحافظة العاجلة والمستقبلية لمواجهة نوات الأمطار الغير عادية". بحضور الأستاذ فكري عبد السلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، والدكتور محمد فؤاد المستشار الإعلامي للمحافظة، والدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، وكوكبة من الصحفيين والإعلاميين.





وطالب الشريف بتحري الدقة في نقل المعلومة وعدم الانسياق وراء المعلومة، موجهًا بتقديم الدعم الكامل للإعلاميين والصحفيين لأداء دورهم على أكمل وجه.





وعن العقارات الآيلة للسقوط، قال محافظ الإسكندرية، إن لدينا 2.5 ألف مبني متهالك في الجمرك والأنفوشي وكرموز يرجع أعمارهم ل75 سنة.

وخلال المؤتمر استعرض الجهود التي بذلتها المحافظة خلال موسم الأمطار، مشيرًا إلى أن هناك حلول عاجلة للتعامل مع النوات القادمة، بالإضافة إلى حلول طويلة المدة للتوصل إلى جذري للمشكلة في القريب العاجل.





وأكد أن رئيس الوزراء وجه بأن الحكومة مستعدة لتنفيذ أي حلول لمعالجة مشكلة الأمطار، منوهًا أن إنشاء شبكة صرف صحي جديدة للمحافظة تحتاج ما بين 13-15 مليار جنيه، لتستوعب مياه الأمطار بالإسكندرية، ولكنه أكد أنه سيتم العمل في إنشاء شبكات جديدة على مراحل في جميع أنحاء الإسكندرية.





وحول قانون التصالح، قال المحافظ إن الإسكندرية من أكبر المحافظات تخفيضًا للأسعار، مضيفًا إننا "نعلن عن تخفيضات على سعر المتر على مستوى المحافظة وليس لمناطق بعينها، وأن سعر المتر لم يدخل فيه المحافظ وان الأسعار تم وضعها من قبل لجنة متخصصة".





من جانبه قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه منذ اجتماع مجلس الوزارة ومنحه ٣٠٠ مليون جنية كحل عاجل لمشكلة الصرف الصحي بالإسكندرية، وجميع العاملين يبذلون أقصى جهودهم لحل المشاكل المستعصية وذلك قبل شهر أكتوبر ٢٠٢١

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وأوضح أنه تم تقسيم العمل في الأحياء إلى مجموعات للتعامل مع النوة القادمة لافتًا أنه تم رصد نوات تتخطى ٤ أضعاف طاقة استيعاب المنظومة، مما يتسبب في ظهور تجمعات لمياه الأمطار بالمناطق ذات المنسوب المنخفض. ذلك بالإضافة إلى أنه تم توزيع السيارات والبدالات على الأحياء المختلفة خلال خطة التعامل مع النوات القادمة. فضلًا عن الاستعانة الفورية بسيارات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية في المناطق المتضررة.