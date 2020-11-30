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أخبار العالم

تفاصيل الحالة الصحية لبايدن عقب تعرضه لإصابة بالقدم

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:36 ص
بايدن وكلبه
بايدن وكلبه
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شريف سيد
كشف كيفين أوكونور، طبيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن تطورات حالته الصحية عقب تعرضه لإلتواء في القدم. 

وقال طبيب بايدن في بيان له وفق ما نقلته فضائية "اي بي سي نيوز" الأمريكية: "تظهر الأشعة السينية الأولية أنه لا يوجد كسر واضح وسيحصل على صورة مقطعية إضافية لمزيد من التوضيح". 

وكان بايدن، قد تعرضت لإلتواء في قدمه، أثناء اللعب مع كلبه. 

وقرر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الإثنين، تعيين الناطقة باسم حملته الانتخابية، كايت بدينفيلد، في منصب مديرة مكتب التواصل في البيت الأبيض. 

كما اختار الرئيس الأمريكي المنتخب، جين ساكي لمنصب المتحدثة باسم البيت الأبيض، حيث عملت في منصب مسئولة التواصل بالبيت الأبيض ومتحدثة باسم وزارة الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. 

فيما عين بايدن فريقا نسائيا كاملا مسئولا عن التواصل داخل البيت الأبيض بقيادة كيت بيدنجفيلد. 

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