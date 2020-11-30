عمل بإدارة أوباما.. بايدن يختار رئيسا لمجلس الاقتصاد الوطني الأمريكي

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلًا عن 3 مصادر أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اختار برايان ديس، مستشار البيت الأبيض أثناء إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، لرئاسة مجلسه الاقتصادي الوطني.





ومن ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الإثنين، تعيين أول فريق نسائي في تاريخ الولايات المتحدة، يكون مسئول عن التواصل في البيت الأبيض.





وقال بايدن في بيان عن قرار تعينهم: "التواصل المباشر والصادق مع الشعب الأمريكي هو من أهم واجبات الرئيس، وسيُعهد إلى هذا الفريق هذه المسئولية الجسيمة، لربط الشعب الأمريكي بالبيت الأبيض".





وجاء أسماء النسائي المسئول عن التواصل في البيت الأبيض كالآتي:





*تعيين جين بساكي، التي تشرف على التواصل في الفريق الانتقالي لبايدن، كسكرتيرة صحفية للبيت الأبيض، حيث عملت كمديرة اتصالات بالبيت الأبيض، ونائبة مدير اتصالات البيت الأبيض، ونائبة للسكرتير الصحفي خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.





*اختار بايدن، كيت بيدينجفيلد، في منصب مديرة اتصالات البيت الأبيض، والتي شغلت كمنصب نائب مدير الحملة ومدير الاتصالات لحملة بايدن، كما عملت كمديرة اتصالات بايدن، حينما كان نائب الرئيس الأمريكي.





*تعيين كارين جان بيير نائبة رئيسية للسكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كما ستشغل منصب مستشار أول لبايدن، ورئيس موظفي هاريس.





*ستشغل بيلي توبار منصب نائب مدير الاتصالات في البيت الأبيض.





*اختيار آشلي إتيان، مديرة اتصالات لنائبة الرئيس كامالا هاريس.





*تعيين سيمون ساندرز في منصب المستشار الأول وكبير المتحدثين باسم نائب الرئيس، حيث شغلت منصب المتحدثة باسم مرشح الرئاسة الأمريكية السابق بيرني ساندرز.





*إليزابيث ألكسندر، مديرة اتصالات للسيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن.



