السيطرة على حريق هائل بمنطقة الصوامع بالشرقية.. شاهد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز ومدينة منيا القمح من السيطرة على حريق هائل بمنطقة الصوامع بذات المركز .





وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا بنشوب حريق في ساعة متأخرة من الليل فى منطقة الصوامع التابعة لمركز ومدينة منيا القمح.





علي الفور وجهت الأجهزة رجال الحماية المدنية بسرعة إخماد الحريق بالتنسيق مع مجلس ومدينة منيا القمح، وتمكن رجال المطافي من السيطرة الكلية وتم إخماد الحريق، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.





وكان فى وقت سابق تمكنت قوات الحماية المدنية بالحسينية، من إخماد حريق نشب فى فى مجموعة نخل بأحد المزارع بالشرقية.





تلقي اللواء ابراهيم عبدالغفار مدير امن الشرقية اخطارا بنشوب حريق فى مجموعة من النخل بأحد المزارع بناحية طريق المطار الحسينية - تقاطع بحر البقر التابعة لمركز ومدينة الحسينية.





على الفور وجهت الاجهزة الامنية بالنسيق مع مجلس مدينة الحسينية بارسال سيارات المطافي وتم إرسال 2 سيارة مطافي للسيطرة علي الحريق الذي نشب بمجموعة نخل بأحد المزارع بناحية الطوابي التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق ، وتمكنت القوات من السيطرة علي الحريق ، ولايوجد خسائر في الأرواح.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وفى سياق اخر كان أصيب شخصان بإصابات طفيفة أثر تصادم مجموعة من السيارات بطريق جزيرة أبو عمرو بأبوكبير بمحافظة الشرقية.





تلقي اللواء أبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية اخطارا بحدوث حادث تصادم مجموعة من السيارات ببعضهم البعض، امام جزيرة أبو عمرو بطريق ابوكبير الزقازيق بالشرقية.





وأدي الحادث إلى إصابة شخصين بإصابات طفيفة وهما رمضان محمد حسن 25 عام، ومحمد السيد سالم السيد 21 عام.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.