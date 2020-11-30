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توك شو

تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا..يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:58 ص
نشرة صباح البلد
نشرة صباح البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الاثنين، ومن بينها:

صدى البلد
السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الملك عبد الله الثانى ملك الأردن

أخبار اليوم
" التنظيم والإدارة": انتقال 31 وزارة و119 جهة حكومية للعاصمة الجديدة

الأهرام
الصحة: تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة

الشروق
المتحف المصرى الكبير يحصل على 3 شهادات أيزو فى أقل من 60 يومًا

اليوم السابع

التعليم: امتحانات النقل للترم الأول يناير المقبل

المصرى اليوم

السعودية تطلب الاستفادة من التجربة المصرية فى تطبيق الفاتورة الإليكترونية



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