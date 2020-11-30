تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا..يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الاثنين، ومن بينها:





صدى البلد

السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الملك عبد الله الثانى ملك الأردن





أخبار اليوم

" التنظيم والإدارة": انتقال 31 وزارة و119 جهة حكومية للعاصمة الجديدة





الأهرام

الصحة: تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة





الشروق

المتحف المصرى الكبير يحصل على 3 شهادات أيزو فى أقل من 60 يومًا





اليوم السابع





التعليم: امتحانات النقل للترم الأول يناير المقبل





المصرى اليوم





السعودية تطلب الاستفادة من التجربة المصرية فى تطبيق الفاتورة الإليكترونية











