بفيديو رقص.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل من جديد

نشرت

، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت كنزي عمرو دياب ، في الفيديو و هي ترقص مع صديقتها مما آثار انتقاد الجمهور لها .





و جاءت التعليقات كالتالي :

-هو فين عمرو دياب ؟

-ايه الخمره اللي وراكي دي









و من ناحية أخرى يكشف الحساب الرسمي للفنانة دينا الشربيني، على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، أنها قامت بعمل متابعة لـ زينة عاشور -زوجة عمرو دياب- وابناؤها الثلاثة (جانا وكنزي وعبدالله).





وبتتبع الحسابات السابق ذكرها، تبين أن كلًا من «جانا وكنزي» أعادا متابعة دينا الشربيني، في ظل رفض الأم (زينة عاشور) وابنها «عبدالله»، ما يشير إلى أن «الشربيني» حاولت التصالح مع زوجة عمرو دياب، لكن الأخيرة رفضت هذا التصالح.





ويرجح تصرف كلًا من دينا الشربيني، وزينة عاشور، إلى الأخبار التي انتشرت حول أن الأخيرة تقف عائقًا أمام زواج عمرو دياب من أخرى بسبب الحقوق التي يكفلها لها القانون الإنجليزي كزوجة، باعتبار أنها حاملة لهذه الجنسية هي والهضبة.



