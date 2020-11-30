الأرصاد: أمطار على الوجه البحري والسواحل غدا.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه يسود غدا الثلاثاء،طقس لطيف نهارا على القاهرة والوجه البحري شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة، فيما يكون هناك احتمالية سقوط أمطار علي بعض المناطق من شمال الوجه البحري والسواحل، مصحوب بانخفاض في درجات الحرارة.





ويكون الطقس على السواحل الشمالية مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه سقوط أمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة.





ويبقي الطقس لطيفا علي محافظات شمال وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وتنعدم فرص سقوط الأمطار شمالا وجنوبا.





وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة والوجه البحرى 20 للعظمى والصغرى 12، السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 17، شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 12.





وتشهد البلاد اليوم الأثنين، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والقاهرة يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة.





ويكون لطيفا على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه شبوة مائية صباحا وأمطار خفيفة على متوسطة غربا، والرياح معتدلة، ويبقى الطقس ما بين اللطيف والمعتدل على محافظات الصعيد نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة.





وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على السطح كما تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.





وحالة البحرين الأحمر والمتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياج السطحية جنوبية غربية.





وحول درجات الحرارة اليوم، على القاهرة والوجه البحرى 22 للعظمى والصغرى 13، السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 15، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 17، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 12.