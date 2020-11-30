ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

منى زكي في لقاء مفتوح مع ريا أبى راشد بمهرجان القاهرة الجمعة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:35 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
 تستضيف الإعلامية ريا أبى راشد، النجمة منى زكى في لقاء مفتوح على هامش تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 42 بجائزة فاتن حمامة، يوم الجمعة المقبل الموافق 4 ديسمبر في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا ولمدة ساعة بدارالأوبرا المصرية.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أعلن عن منح الفنانة منى زكي، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2  إلى 10 ديسمبر المقبل، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

من جانبها قالت منى زكي، إن اختيارها للتكريم بجائزة عظيمة تحمل اسم الفنانة الكبيرة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة العريق، يجعلها تشعر بالفخر والسعادة والامتنان لكل مجهود بذلته طوال سنوات عملها بالفن، ولكل زميل ومخرج وكاتب وعامل في هذه المهنة كان سببا في هذه اللحظة التي لن تنسى.

وتابعت منى زكى، سأظل فخورة بانتمائي للفن والسينما المصرية، وأتمنى أن أكون قد ساهمت ولو بجزء بسيط في دعم هذه الصناعة المهمة ووصولها للمكانة اللائقة.. وأعد الجمهور بأننا سنظل نبذل قصارى جهدنا حتى تستمر ريادة الفن المصري، وتأثيره العظيم في الشعوب".

النجمة المصرية منى زكي بدأت مسيرتها الفنية مبكرًا، وكان أول أدوارها مع الممثل والمخرج القدير محمد صبحي في مسرحية "بالعربي الفصيح"، ومنذ ذلك الحين امتلأت مسيرتها الفنية بالعديد من الأدوار المتنوعة التي تُظهر مواهبها المتعددة، في التمثيل والرقص والأداء الصوتي، كما تثبت قدرتها على تحقيق التوازن في اختيار الأدوار وإتقان تقديمها على الشاشة.

لمنى زكي العديد من المشاركات الفنية الهامة، بداية من أدوارها في الأفلام الرومانسية والكوميدية مثل "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"أفريكانو" و"الحب الأول" و"تيمور وشفيقة" و"أبو علي"، بالإضافة إلى دورها الفعال في المسرح من خلال مسرحيات "عفروتو" و"كده أوكيه".

إلى جانب الأعمال الرومانسية والكوميدية، لمنى زكي بصمة في أفلام الدراما الاجتماعية مثل "سهر الليالي" و"عن العشق والهوى" و"اضحك الصورة تطلع حلوة" و"دم الغزال"، وكذلك دورها الشهير في"احكي يا شهر زاد" الذي تناولت من خلاله بشجاعة قضايا العنف الأسري ضد المرأة، كما تميزت أيضا في فيلمي "أسوار القمر"، و"ولاد العم".

ومن أهم أعمالها أيضا فيلم "أيام السادات" حيث جسدت دور السيدة الأولى جيهان السادات، كما جسدت أيضا شخصية الأسطورة سعاد حسني، في مسلسل"السندريلا"، هذا بالإضافة إلى دورها البارز في عدد من المسلسلات التليفزيونية، منها "آسيا" و"أفراح القبة".

منى زكي المتزوجة من النجم أحمد حلمي، ولديهما ثلاثة أطفال، تهتم إلى جانب أعمالها الفنية، بالقضايا الاجتماعية خاصة المتعلقة بالأطفال مما أهّلها لتصبح سفيرة اليونيسيف، حيث تركز جهودها على نشر الوعي في ملفات هامة تخص حقوق الطفل مثل الختان، وسوء تغذية الأطفال، والفقر، وعمالة الأطفال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مهرجان القاهرة السينمائي يكرم منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز في الدورة 42

تستحقيها بجدارة.. إنجي علي توجه رسالة لـ منى زكي بعد فوزها بجائزة فاتن حمامة للتميز

رغم تواجدها في المطار.. سر غياب منى زكي عن مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة السينمائي يمنح كريستوفر هامبتون جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر

احكي يا شهرزاد .. ماذا قدمت منى زكي للسينما منذ عام 2009

ضمن فعاليات القاهرة السينمائي.. تعرَّف على جدول محاضرات ولقاءات أيام القاهرة لصناعة السينما

ترشيحاتنا

سعر حقيبة ياسمين صبري وفساتين زفاف درة.. إطلالات أثارت الجدل خلال شهر نوفمبر

حدث ليلا.. أول تعليق من أحمد البكري المكلف برئاسة الزمالك.. إصابة رئيس أمريكا بكسور.. وزير التعليم يكشف حقيقة استبدال الامتحانات بالأبحاث

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة العاشرة

نهضة بركان المغربي يرفض خوض السوبر الإفريقي أمام الأهلي فى مصر

هل يجوز إعطاء الأقارب من ذبيحة النذر .. مستشار المفتي يجيب

لغز مقتل فخري زاده.. حكاية 3 دقائق من اغتيال كبير علماء إيران

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر حقيبة ياسمين صبري وفساتين زفاف درة.. إطلالات أثارت الجدل خلال شهر نوفمبر

التحرير ده ولا أوروبا.. 30 صورة تكشف روعة الميدان بعد تطويره.. لن تصدق عينيك

بعد 35 عامًا.. مطربة شهيرة تنجح في إنقاذ فيل من مأساة كبرى.. فيديو