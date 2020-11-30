ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد جدل الزى الفرعونى .. صورة صادمة لـ فتاة هرم سقارة بالحجاب

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:15 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة قديمة للفتاة التى أثارت الجدل بجلسة تصوير بالزى الفرعونى أمام هرم سقارة خلال الساعات الأخيرة. 

وظهرت الفتاة في الصور وهي ترتدي  ملابس مجحبة من أمام أحد الشواطي، وظهر الشبه الكبير بينها وبين جلسة التصوير التي أقامتها في سقارة.  

بدأت القصة بقيام إحدى عارضات الأزياء بعمل "فوتو سيشن" ، مرتدية الزي الفرعوني في العديد من الصور ، لتنهال سهام السوشيال ميديا عليها، لتلقى الانتشار الأوسع على صفحات التواصل .

وقبل الانتشار السريع لـ"الفوتو سيشن" بمنطقة الهرم المدرج في سقارة ، كلف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري ، بفتح تحقيق مباشر للوقوف على الواقعة و تفاصيلها ، حيث ان عقد جلسات تصوير تخضع لقوانين وشروط وزارة السياحة و الاثار .

وقرر الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إحالة واقعة قيام احدى الفتيات بالتصوير داخل إحد المواقع الأثرية مرتدية ملابس ذات طابع فرعوني والتقاط الصور ونشرها علي منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى النيابة للتحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. 

وأكد الدكتور مصطفى وزيري على حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الاماكن الاثرية و تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أى شخص يثبت تقصيره فى حق الآثار والحضارة المصرية سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة فى واقعة التصوير.
بعد جدل الزى الفرعونى .. صورة صادمة لـ فتاة هرم سقارة بالحجاب
بعد جدل الزى الفرعونى .. صورة صادمة لـ فتاة هرم سقارة بالحجاب
بعد جدل الزى الفرعونى .. صورة صادمة لـ فتاة هرم سقارة بالحجاب
بعد جدل الزى الفرعونى .. صورة صادمة لـ فتاة هرم سقارة بالحجاب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. رئيس الوزراء داخل بئر أثري بسقارة.. شاهد

أستاذ حضارة يوضح السبب وراء الاكتشافات الأثرية المتتالية بـ سقارة

الاعلى للآثار يحيل واقعة تصوير فتاة بملابس فرعونية الى النيابة

من هرم سقارة لـ النيابة .. فتاة تثير الجدل في جلسة تصوير بـ زي فرعوني

فحص صور لفتاة بالزي الفرعوني بجوار هرم سقارة.. وتحريات لتحديد هوية المصور

تطبيق أشد العقوبات.. أول تحرك برلماني ضد جلسة تصوير فتاة سقارة

ترشيحاتنا

كوهين السبب.. حقيقة دور مسئول أمريكي كبير في إشعال حرب إثيوبيا

التحرير ده ولا أوروبا.. 30 صورة تكشف روعة الميدان بعد تطويره.. لن تصدق عينيك

لاعب مهم يرحل عن الأهلي خلال ساعات

إصابة صلاح محسن مهاجم الأهلي بفيروس كورونا

أبوان يتركان طفلتهما في السيارة 5 ساعات حتى ماتت مختنقة .. صور

عيد عبد الملك: الزمالك أنضف وأحلى حاجة بتحصلنا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالجسم عند تناول عصير الأفوكادو ؟.. فوائد صحية مذهلة

هل معجون الأسنان يحمي من كورونا؟.. دراسة تحسم الجدل

سعر حقيبة ياسمين صبري وفساتين زفاف درة.. إطلالات أثارت الجدل خلال شهر نوفمبر