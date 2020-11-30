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رياضة

رضا عبد العال يعلن قائمة طنطا لمواجهة الترسانة غدا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:35 م
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
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عبدالله هشام
أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن قائمة الفريق لمواجهة الترسانة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز "ب".

وشهدت القائمة تواجد 20 لاعبا، وجاءت قائمة طنطا ضد الترسانة كالآتي:

محمد فتحي، سليمان عبدربه، احمد فهمي، محمد الشاذلي، ايهاب سمير، عبدالرحمن الدح، محمود صلاح، عصام عادل، عكوكو، شهاب فتحي، كريم اسامه، محمد جوده، زيكو، الجرايحي، محمود كرم، أحمد أشرف، سعد حسن، أحمد الشافعي، محمد عوض، السيد أبو آمنة.

يذكر أن طنطا يستعد لمواجهة الترسانة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز "ب" وستقام المباراة بينهما على ملعب نادي طنطا في تمام الثانية والنصف عصرا.
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