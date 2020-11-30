نجوى فؤاد عارية وسامية جمال ببدلة رقص.. التصوير أمام الأهرامات دعاية أم قلة أدب؟

كان للراقصة نجوى فؤاد النصيب الأكبرمن الجدل قديما، بعدما التقطت أجرأ صور لها أمام الأهرامات، حيث قام المصور فاروق إبراهيم بتصويرها في منطقة الأهرامات ترتدي شورت وتمتطي حصانا.





وتلاها صورة أخرى أكثر جرأة وظهرت فيها عارية وأمامها شمسية باللون الأحمر الفاتح فقط، وعلقت على هذه الصورة خلال ظهورها في إحدى البرامج التليفزيونية، وقالت: "لم أعي أن هذه الصوة الجريئة كانت ستغضب الجمهور، برغم أننا كنا نرتدي المايوهات ونتصرف بحرية".





وبرغم الجدل المثار إلا أن صور نجوى فؤاد الجريئة أمام الأهرامات وأبو الهول، استغلتهم في المشاركة في إعلانات ودعايا في الحفلات خارج مصر، وكا التصوير بجانب الاماكن الأثرية المصرية رغبتها لمستمرة بسبب حبها للتاريخ المصري، وتابعت في اللقاء التليفزيوني: "المصور قالي سيبي نفسك وهنعمل شغل حلو".