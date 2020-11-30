إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بزراعي المنيا

أصيب ١٤ شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى مصر اسوان أمام قرية المحرص بملوي جنوب المنيا تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى يفيد أنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى مصر اسوان أمام قرية المحرص واسفر الحادث عن اصابة 14 شخص باصابات متفرقة في انحاء الجسم وتم نقلهم الي مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج.













وبالانتقال تبين أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة التى أدت إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إخطار النيابه لتباشر التحقيق





وفي سياق متصل اتهم أهالي مركز مغاغه ، سيدة بالنصب عليهم وجمع مبلغ 92 مليون جنيه منهم، بحجة توظيفها مقابل فائدة ربع شهره 30% وهروبها فجاءة للقاهره.





تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بورود عدد من البلاغات من مواطنين ضد سيده تدعي "أ-ع-ع"، 45 عاما، معلمة بمدرسة للفصل الواحد، بإحدي قري مغاغه، وتقيم بنفس المركز، تفيد أنها جمعت منهم مبالغ ماليه طائلة لتوظيفها في التجارة وأنها اختفت فجاءة.





وقال محمود عبد الدايم، محامي المجني عليهم، إن المتهمه الهاربه، صدر ضدها 23 حكم قضائي بالحبس في وقائع نصب وخيانة أمانة من محكمة مغاغة الجزئية، في القضايا أرقام: 33369، 33330، 33393، 33326، 33392، 33427، 33419، 33426، 33420، 33422، 33327، جنح مغاغة.





وأضاف، أن عدد ضحاياها الذين تعرضوا للنصب وجمعت منهم أموال يقترب من 200 شخص معظمهم من قري شم القبلية وبلهاسه وبندر مغاغة، موضحا أنها نجحت في خداعهم وتضليلهم حينما حصلت منهم علي مبالغ ضئيله في البداية بزعم توظيفها في شركة تجارية كائنة بمدينة نصر بالقاهره تبين عقب ذلك إنها تحمل اسم وهمي، وألتزمت في سداد الفوائد في مواعيدها لكسب ثقتهم، وحتي تتمكن من جمع مبالغ كبيره منهم لاحقا وهو ما حدث بالفعل، حتي استطاعت جمع مبلغ يزيد عن 92 مليون جنيه من ضحاياها.





ونوه محامي المجني عليهم أن السيدة الهاربة التي جمعت هذه المبالغ شوهدت تتخفي في نقاب قبل هروبها إلي القاهره، مؤكدا أن بعض الأهالي الذي تعرضوا للنصب يؤكدون أن تحركاتها بين منطقتي المرج والهرم بالجيزه ويطالبون أجهزة الأمن بتكثيف جهود البحث وسرعة ضبطها، لاسترداد أموالهم خاصة وأن معظمهم دفع كل مدخراته ومنهم من باع أرض زراعيه لاستثمار أمواله.



