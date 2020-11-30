ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزراء الشباب والرياضة والنقل والإنتاج الحربي ورئيس جهاز الرياضة العسكري يشهدون تتويج وزارة النقل بدوري الوزارات الأول

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:04 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي رفقه وزير النقل الفريق كامل الوزير ووزير الإنتاج الحربي اللواء مهندس محمد احمد مرسي والعميد صبري مصيلحي رئيس جهاز الرياضة العسكري بالقوات المسلحة وحسني غندر رئيس الإتحاد الرياضي العام والنجم أحمد حسن والنجم أحمد سمير ولفيف من قيادات الوزارات ، تتويج وزارة النقل بدوري الوزارات الأول في خماسيات كرة القدم ، بالمركز الأوليمبي بالمعادي ، تحت شعار " مصر أولا .. لا للتعصب " .

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن هذا الدوري يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمشاركة المجتمعية لأعضاء الجهاز الإداري للدولة ، بالإضافة إلي التحفيز لجعل الرياضة أسلوب حياة .

وشهدت المباراة النهائية حصول فريق وزارة النقل علي المركز الأول بعد فوزه علي فريق وزارة الثقافة بهدف نظيف ، وحصول فريق وزارة المالية علي المركز الثالث بعد تغله علي وزارة التموين بركلات الترجيح بنتيجة بثلاثة أهداف لهدفين .

وفي تنس الطاولة سيدات ، فازت وزارة الشباب والرياضة بالمركز الأول ، والإنتاج الحربي بالمركز الثاني ، والثالث لوزارة المالية .

يذكر أن الدوري أقيم في الفترة من 21-30 نوفمبر الجاري ، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة ، في لعبتي خماسي كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات ، بمشاركة 510 مشارك ومشاركة من 23 وزارة وديوان عام مجلس الوزراء ، بواقع 15 مشارك ومشاركة من كل وزارة .
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد رفض أحمد موسى إعفاءهم من الضرائب.. مجلس الشيوخ: نحصل على أقل مكافأة في العالم

أبهر الجماهير.. شاهد شعار النادي الأهلي الجديد بعد إضافة النجمة التاسعة

نجوى فؤاد عارية وسامية جمال ببدلة رقص.. التصوير أمام الأهرامات دعاية أم قلة أدب؟

بدر بانون وطاهر يظهران لأول مرة في قائمة الأهلي

طلقات ضد من باع الوطن.. نشأت الديهي يعلق على كلمة قاضي أحداث مجلس الوزراء المؤثرة

شقيق مصور فتاة هرم سقارة: الشرطة اخدت اخويا.. وعزة مصطفى : لازم تصريح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستومك.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

توب كحلى .. ندى بسيوني تخطف الأنظار بإطلالة شبابية .. شاهد

بمحافظة سوهاج .. أحمد داش يكشف عن كواليس مسلسل نسل الأغراب