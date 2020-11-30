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أخبار العالم

توجيهات عاجلة من وزارة الصحة السورية للانتقال لخطة الطوارئ

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:21 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
وجهت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، مديري الصحة والهيئات العامة في المستشفيات لإيقاف العمليات الباردة اعتبارًا من الثاني من ديسمبر القادم مع استمرار العمل بالنسبة للحالات الإسعافية والجراحية الخاصة بالأورام.

وشددت الصحة السورية في بيان، على انتقال كل المستشيفات للعمل ضمن خطة الطوارئ (B) بحيث يتم التوسع ضمن أقسام المشفى لمصلحة مرضى كورونا ورفد هذه الأقسام بالكوادر اللازمة المدربة بما ينعكس إيجابًا على قبول كل الحالات المشتبهة وعدم إحالتها لمشاف أخرى إلا بعد التنسيق مع غرفة الطوارئ بالإدارة المركزية، وفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأكدت الصحة السورية على ضرورة تأمين مستلزمات القبول في أقسام العناية الإسعافية والعامة والقلبية والعصبية والحروق بحيث يتم استثمارها لمصلحة مرضى كورونا عند الضرورة القصوى مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لقبول مرضى العناية العاديين في بقية أقسام العناية.

ودعت الصحة السورية إلى تطبيق خطة استدعاء الكوادر في حالة الطوارئ وتشغيل المستشفيات بالطاقة القصوى وكامل القدرات والإمكانيات مؤكدة ضرورة مراجعة خطة التزويد بالأوكسجين بحيث تضمن استمرار العمل بالحد الأقصى المطلوب وتأمين مصادر بديلة واحتياطية وإجراء الصيانة المطلوبة.

وطلبت الصحة السورية من مديري الصحة والهيئات العامة للمستشفيات التنسيق المستمر مع غرفة الطوارئ المركزية وإرسال البيانات اليومية المطلوبة بالسرعة الممكنة.
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