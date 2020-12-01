موانئ دبي وجافزا تحفزان نمو أعمال الشركات اليابانية في الدولة

نظمت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات بالتعاون مع المنطقة الحرة لجبل علي " جافزا " ندوة افتراضية للشركات اليابانية العاملة في الدولة تحت رعاية كل من القنصلية العامة لليابان في دبي ومجلس الأعمال الياباني وهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو دبي".
وسلطت الندوة الضوء على المبادرات التي تم تبنيها لمواجهة التحديات الناجمة عن جائحة " كوفيد-19 " بما يضمن استمرارية الأعمال وتعزيز حماية المجتمع وسلامته إلى جانب تقييم الفرص المستقبلية لتمكين الشركات من النمو على المستوى الإقليمي.
اقرأ أيضا:
وتعد اليابان شريكا تجاريا رئيسا لجافزا، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة جافزا مع اليابان في عام 2019 حوالي 13.8 مليار درهم ما يجعل اليابان في المرتبة الثامنة من حيث قيمة الشراكة التجارية مع جافزا.
وتعمل جافزا مع العديد من هيئات ترويج التجارة اليابانية وغيرها من المؤسسات على تعزيز الوجود الياباني في المنطقة عبر جذب الشركات من مختلف القطاعات باعتبارها مركزا رائدا للخدمات اللوجستية والتجارية في المنطقة بما تمتلكه من استثمارات عالمية في التقنيات الجديدة وبنية تحتية رقمية لتمكين التجارة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما يرتبط بها من أسواق عالمية.
وقال سعادة سيكيجوتشي نوبورو، القنصل العام الياباني في دبي إن العلاقات التجارية والثقة المتبادلة بين موانئ دبي العالمية وجافزا تعززت مع الشركات اليابانية عبر سنوات طويلة، معربا عن أمله في أن يحظى مجتمع الأعمال الياباني بالدعم المستمر من جافزا وأن تحافظ على مناخ الإبداع والابتكار الذي اعتادت عليه الشركات اليابانية هنا على الرغم من بيئة الأعمال المتغيرة بشكل متسارع بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأكد أن القنصلية العامة لليابان بدبي ستبذل قصارى جهدها لتسهيل التعاون بين موانئ دبي العالمية وجافزا مع مجتمع الأعمال الياباني.
من جانبه قال محمد المعلم المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات المدير التنفيذي لجافزا إن جافزا باعتبارها البوابة التجارية للمنطقة فإنها تحرص دائما على تحسين وتعزيز فرص التعاون مع شركائها الاستراتيجيين لرفع مستوى تدفق الحركة التجارية وتتمتع جافزا بعلاقات ودية والتي امتدت لسنين طويلة مع شركائها اليابانيين الرئيسيين حيث حققت العلاقات الثنائية بين البلدين نموا مطردا بمعدل ثابت.
وتشير التقارير إلى أن القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين البلدين خلال 11 عاما من 2009 وحتى 2019 تجاوزت 534 مليار درهم مع أكثر من 10 آلاف شركة ووكالة وعلامة تجارية يابانية تعمل في دولة الإمارات.
وتؤكد هذه الأرقام على مدى التعاون الكبير بين البلدين إذ يوفر جبل علي- المركز الصناعي واللوجستي المتكامل- بيئة استثمارية حاضنة للشركات اليابانية التي تسعى إلى الانطلاق منه للوصول إلى العملاء في المنطقة والعالم.
ولفت المعلم إلى أن تبادل الأفكار عبر هذه الندوة الافتراضية ساعدهم في فهم احتياجات شركائهم المستجدة وتقييم التحديات التي تواجههم للتمكن من تلبية طلباتهم وتوفير القيمة المضافة لهم.
وقال ناويوكي أوكويا العضو المنتدب لشركة دنسو الشرق الأوسط /رئيس لجنة جافزا في مجلس الأعمال الياباني لعام 2020/ إن مهمة مجلس الأعمال الياباني بدبي تتمثل في المساهمة بتحقيق المنفعة المتبادلة لنشاط أعضاء المجلس وتسريع عملية الترويج لقطاع الأعمال اليابانية في دولة الإمارات، وقد تم إنشاء لجنة جافزا ضمن المجلس منذ عام 2011، مؤكدا على مواصلتهم التعاون مع موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا لتوسيع الحضور التجاري للشركات اليابانية والإماراتية على مستوى العالم.
وأوضح ماسامي أندو العضو المنتدب لهيئة التجارة الخارجية اليابانية في دبي أن تنظيم هذه الندوة الافتراضية تم في وقت استثنائي لتقدم رؤى مفصلة حول تعزيز استدامة التعاون الاقتصادي بين الشركات في المنطقة لاسيما في الأوضاع الحالية حيث سيمكنهم الاتصال متعدد النطاقات الذي تقدمه جافزا بدعم مستمر من موانئ دبي العالمية من تأسيس أعمال الشركات اليابانية في الإمارات والاستمرار في تنميتها، مؤكدا على إلتزام "جترو دبي" بتقديم دعمها الكامل للشركات اليابانية التي تبحث عن فرص عمل في المنطقة ما سيعود بالفائدة على دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها.
وتلعب الشركات اليابانية دورا محوريا في تنشيط التجارة بين جافزا ومختلف دول المنطقة نظرا لقدرتها التنافسية العالية التي تتمتع بها إقليميا وعالميا في التصدير وتوفر موانئ دبي العالمية وجافزا قدرات الاتصال متعدد النطاقات مع الأسواق العالمية في أكثر من 40 دولة ما يضمن إنشاء سلسلة إمداد عالمية وديناميكية مبسطة تفيد الشركات والأعمال الشريكة معها بشكل كبير.