باسم علي: عدت إلى المقاولون بيتي.. وتركت بصمة جيدة في الأهلي.. فيديو

قال باسم علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجونة السابق، المنضم حديثا لنادي المقاولون العرب: إنه عاد لبيته من جديد ذئاب الجبل.





وأضاف باسم خلال حواره برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "عدت إلى بيتي من جديد، الموضوع انتهى وسأبدأ التدريب مع المقاولون العرب من الغد".





وأكمل: "المقاولون سيخوض موسم هام، اليوم قيدت محليا وأفريقيا، والتعاقد سيكون لمدة موسمين".





وأوضح : "تركت بصمة جيدة مع الأهلي وتم حل الأمور بالتراضي ورأيت كل شئ داخل النادي الأهلي وأبارك لهم على بطولة أفريقيا بطولة مهمة في توقيت مهم".





ونوه باسم علي إلى أن: "العلاقة طيبة بيني وبين الأهلي وساهمت في انتهاء الأمور بشكل ودي".





وأضاف باسم علي أنه فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي لتعرضه للظلم في بعض الأوقات مع القلعة الحمراء بسبب عدم المشاركة خاصة بعد تألقه في المباريات الذي يشارك بها.





وأشار إلى انه لم يكن هناك تواصل بينه وبين مسؤولو الأهلي خلال الفترة الماضية وبعد رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز.





وأضاف أن في الفترة الحالية محمد هاني هو اللاعب الأساسي للأهلي في هذا المركز وهناك أكثر من لاعب يكون بديلا له ويجيد أحمد رمضان بيكهام واكرم توفيق وحسين الشحات.



