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رياضة

أمير توفيق: التعاقد مع موسيماني كان مخططا قبل رحيل فايلر بـ3 أشهر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:09 ص
موسيماني
موسيماني
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عمرو ابوبكر
كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن اختيار الجنوب افريقي بيتسو موسيماني والوقت الذي استغرقه في المفاوضات لتولي الإدارة الفنية للمارد الأحمر.  

وقال توفيق خلال تصريحاته على فضائية أون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة الذي يقدمه إبراهيم فايق، إن التعاقد مع موسيماني لم يستغرق وقت طويل ولكن كان هاما جداََ ان نحصل على توقيعه، بعد أمر الخطيب بذلك. 

وأضاف توفيق أن، معيار اختيار بيتسو موسيماني لم يكن مفاجئ، بل انه كان مخطط له قبل رحيل فايلر بثلاثة أشهر، ودائما ما يكون عند الأهلي خطط بديلة. 

وتابع: موسيماني تحدث معي فور وصوله مطار القاهرة عن أندية إفريقيا الكبرى وكأنه مدير فني لها، فانه يحفظ طريقة لعب الأندية بشكل غريب. 

وأكمل: موسيماني مشروع كبير للأهلي وهو مدير فني اوروبي، المحلية صغيرة عليه وتواجده مع الاهلي سيميزه أكثر، واتوقع انطلاقته من بوابه المارد الأحمر. 

وأشار توفيق الى أن، موسيماني كان هو الأمثل لقيادة الأهلي والاستمرار معه مشوار افريقيا، فهو يدرس الزمالك بشكل جيد للغاية، ولم يكن أحد يتوقع تراجعه أو هزيمته، واندماجه مع اللاعبين جاء سريعاََ للغاية. 

وأنهى الحديث عن موسيماني قائلاََ: موسيماني يسعى لتحقيق البطولات مع الأهلي فهو يتعطش لذلك، وهو يعلم جيداََ الجمهور الاهلاوي لا يرغب بشئ أكثر من التتويج بالبطولات . 
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