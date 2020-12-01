ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اعتراضا على زيادة المصروفات.. احتجاجات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.. اليوم

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:23 ص
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
ينظم طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للاعتراض على تحريك قيمة المصروفات الدراسية بمتوسط 11% على الطلاب، بالإضافة إلى مشكلات دراسية أخرى، أمام باب ٤ بالجامعة الساعه ١٢ ظهرا ثم ستسمح لهم الجامعة بمواصلة الوقفة الاحتجاجية داخل الحرم الجامعى ابتداء من الواحدة ظهرا.

وسينفذ الطلاب الوقفة الاحتجاجية أمام الإدارة اليوم، على أن ينتظروا رد فعلهم ومدى استجابتهم للمطالب، وفي حالة عدم الاستجابة سيكون هناك نظر في مسألة الإضراب عن الدراسة.

وأصدر اتحاد الطلاب بيانًا طالب فيه بضرورة أن يتمتع الأساتذة بالجامعة باستقلالية أقل لسن تغييرات إشكالية في النظم التعليمية وسط العام الدراسي.

وطالب الاتحاد بوجود إعانات تعليمية وتنفيذ نظام النجاح الرسوب بشكل مستمر وتوفير نظم أكثر مرونة لاستيعاب ظروف الطلاب فضلًا عن زيادة التواصل بين الإدارات والطلاب.

وشدد على وجود الطلاب كعنصر أساسي في اتخاذ القرارات واستشارة رئيس الجامعة لاتحاد الطلاب قبل اتخاذ أي قرار يمس الطلبة وتعليمهم، وتجديد مطلبهم بتحديد معاد واضح وصريح لحفل ترخج خريجي الجامعة.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

النيابة العامة:استمرار التعاون مع إيطاليا وتشكيل عصابي وراء سرقة ريجيني

دعاء النوم والقلق وراحة البال

تعرف على قائمة الأهلي الأفريقية للنسخة الجديدة من دوري الأبطال

نجوى فؤاد عارية وسامية جمال ببدلة رقص.. التصوير أمام الأهرامات دعاية أم قلة أدب؟

ضبط مصور «سيشن الأهرامات» في حلوان.. والبحث عن سلمى الشيمي

محمد صبحي: لا يوجد رئيس دولة ذهب للمطار لاستقبال عالم..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاحنة لاند تراك البيك أب الجديدة من بيجو 2021

أسباب وأعراض نقص فيتامين د.. وأهم المخاطر التى تهددك بسببه

شاهد.. أول سباق فورمولا وان في مصر حضره الملك فاروق سنة 1947 .. فيديو و صور