اعتراضا على زيادة المصروفات.. احتجاجات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.. اليوم

ينظم طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للاعتراض على تحريك قيمة المصروفات الدراسية بمتوسط 11% على الطلاب، بالإضافة إلى مشكلات دراسية أخرى، أمام باب ٤ بالجامعة الساعه ١٢ ظهرا ثم ستسمح لهم الجامعة بمواصلة الوقفة الاحتجاجية داخل الحرم الجامعى ابتداء من الواحدة ظهرا.





وسينفذ الطلاب الوقفة الاحتجاجية أمام الإدارة اليوم، على أن ينتظروا رد فعلهم ومدى استجابتهم للمطالب، وفي حالة عدم الاستجابة سيكون هناك نظر في مسألة الإضراب عن الدراسة.





وأصدر اتحاد الطلاب بيانًا طالب فيه بضرورة أن يتمتع الأساتذة بالجامعة باستقلالية أقل لسن تغييرات إشكالية في النظم التعليمية وسط العام الدراسي.





وطالب الاتحاد بوجود إعانات تعليمية وتنفيذ نظام النجاح الرسوب بشكل مستمر وتوفير نظم أكثر مرونة لاستيعاب ظروف الطلاب فضلًا عن زيادة التواصل بين الإدارات والطلاب.





وشدد على وجود الطلاب كعنصر أساسي في اتخاذ القرارات واستشارة رئيس الجامعة لاتحاد الطلاب قبل اتخاذ أي قرار يمس الطلبة وتعليمهم، وتجديد مطلبهم بتحديد معاد واضح وصريح لحفل ترخج خريجي الجامعة.



