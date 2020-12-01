الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث التعاون مع أكبر سوق للجملة في فرنسا

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وفدا فرنسيا يضم رئيس سوق "رونجيس" في باريس بينوا جوستيه، الذي يعد أكبر سوق جملة بفرنسا، ومدير المشروعات الدولية بالسوق إروان جامبيرت، لبحث سبل التعاون.





بدأ اللقاء بجولة للوفد بسوق الجملة للخضر والفاكهة بالحضرة، التابع للغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بصحبة الدكتور ياسر المناويشي، أمين الصندوق بالغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس أشرف الجزايرلي ومحمود مرعي، ومحمد فتح الله.





وخلال الجولة، تفقد الوفد سوق الفاكهة والخضر، وأوضاع الباعة بالسوق، ومناقشة كيفية تطوير السوق، وآليات التطوير، وأبدى الوفد إعجابه بمساحة السوق، وطبيعة العمل، وتأتي الجولة في إطار التعاون المشترك بين "غرفة الإسكندرية" ودولة فرنسا.





وعقب الجولة، اجتمع الوفد بأعضاء مجلس إدارة "غرفة الإسكندرية"؛ لمناقشة سبل التعاون بين مصر وفرنسا خصوصًا في يخص مجال الأسواق، وتطوير آليات العمل بأسواق الجملة، إضافة إلى طلبات السوق المصري والفرنسي، وأهم الصادرات والواردات بين الدولتين.





وفي بداية كلمته، أعرب أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، عن سعادته بتلك الزيارة، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية بالإسكندرية تعد حلقة الوصل بين التجار والجهات المعنية بالحكومة، لتوصيل مطالبهم وأرائهم المختلفة.





وأضاف أن هناك علاقات استراتيجية وطيدة بين مصر وفرنسا، مؤكدًا أنه يرحب بأي تعاون مشترك بين "غرفة الإسكندرية"، والمؤسسات المختلفة بفرنسا.





وأوضح أن هناك العديد من الاستثمارات المختلفة بين مصر وفرنسا، مؤكدًا أهمية العمل على توسيع دائرة تلك الاستثمارات.





من جهته، أوضح رئيس سوق "رونجيس" في باريس بينوا جوستيه أن هناك العديد من الأفكار الممكنة لتطوير الأسواق في مصر، مشيرًا إلى رغبته في التعاون مع "غرفة الإسكندرية"، لتطوير سوقي الحضرة وبرج العرب.



