الخارجية الروسية: منفتحون على علاقات مع أي شخص يشغل الكرسي في البيت الأبيض

قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، إن بلاده تأمل في الحصول على رد من الولايات المتحدة على مقترحاتها في مجال الأمن السيبراني.





وأكد ريابكوف خلال منتدى "فورت روس" للحوار، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، أن موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن بغض النظر عن الشخص الذي سيفوز في الانتخابات الرئاسية.





وقال "نحن منفتحون على علاقات مع أي شخص يشغل الكرسي في البيت الأبيض، ونحن مستعدون لمواصلة الحوار من النقطة التي أوقفناه فيها".



